Sergio Ramos quiere ir a los Juegos Olímpicos

Sergio Ramos quiere seguir ampliando su palmarés y ha puesto sus miras en los Juegos Olímpicos de Tokio. El central del Real Madrid ve en la cita japonesa una oportunidad única para seguir sumando títulos con la selección.

Según publica hoy El Mundo, el canterano sevillista se está planteando la posibilidad, aunque la decisión no es firme y depende de algunos factores, entre otros que el Real Madrid le permita incorporarse más tarde a la pretemporada.

Ramos, que acumula 20 títulos con el Real Madrid, además de un Mundial y dos Eurocopas con la selección, tendría un verano muy duro si decide acudir a los Juegos. Antes de Tokio tendrá lugar la Eurocopa y entre una cita y otra apenas hay diez días. Además, LaLiga comienza poco después de que acaben los Juegos.

En cuanto a la normativa, no habría problemas. Aunque la selección que acude a los Juegos es sub 23, hay espacio para tres fichas de jugadores mayores de esa edad, algo que aprovecharía Ramos. El grueso de la selección que representará a España será la sub 21 que se proclamó campeona de Europa el verano pasado.

Otras estrellas mundiales como Mbappé ya han señalado su deseo de disputar los Juegos Olímpicos, mientras que Neymar se hizo con el oro en Río en la última cita de este tipo.

El COE, por su parte, sueña con tener en los Juegos a figuras como Nadal, Pau Gasol, Valverde y Sergio Ramos.