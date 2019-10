Luis Alberto: "Nunca diré que no a mi casa"

Repatriar a Luis Alberto se encuentra entre las prioridades del Sevilla desde hace un tiempo y este verano realizó un nuevo intento, pero hasta el momento no ha sido posible. El futbolista tampoco esconde en absoluto su deseo de regresar y ayer lo volvió a dejar claro en una entrevista a Canal Sur. Otra cosa es que el traspaso sea viable.

"No tengo problemas, el año pasado se sacaban las palabras de lo que yo decía porque no era el momento ideal€ Lo dije en años anteriores y lo digo siempre, a la que ha sido mi casa nunca le voy a decir 'no'. Después se llevará a cabo o no se llevará a cabo€ Ahora estoy en la Lazio, contento, tengo contrato, es el club que me ha dado la oportunidad de estar donde estoy y me siento agradecido. A lo mejor la Lazio el año que viene me dice 'te tienes que ir'. A veces, no depende de nosotros", señaló el de San José del Valle, que ahora se considera un futbolista con más regularidad.

"Hace muchísimo que ya no es así. Sí es verdad que al principio, cuando estaba en la cantera del Sevilla, con lo que hacía me valía. Para dar el salto tenía que mejorar, a lo mejor no en lo ofensivo, pero sí en lo defensivo y mejorar también en la mentalidad, no decir 'hoy no tengo ganas'. Últimamente no me pueden decir que soy irregular, pero te ponen etiquetas y es difícil quitártelas. Seguramente para el público sea un futbolista desconocido, pero agradezco que quien tiene que verme vea la liga italiana", dijo.