Lucas Ocampos, que debutó en River Plate, juega en el Sevilla español y este martes disputó su primer partido con la selección Argentina, dijo este viernes que le hubiese gustado jugar "en este River que está ganando todo" y que pretende regresar al equipo 'Millonario' antes de retirarse aunque, actualmente en el Sevilla se encuentra feliz.

Ocampos, de 25 años, hizo este martes el gol con el que Argentina le empató 2-2 a Alemania en un partido amistoso disputado en Dortmund. "Ni en mis mejores sueños imaginé un debut así. Se me dio y por suerte pude hacer un gol", dijo el extremo desde Alemania al canal argentino Fox Sports.

Ocampos debutó en River Plate el 16 de agosto de 2011 en la Segunda División y fue parte del equipo que consiguió el ascenso. En 2012 jugó la primera fecha del Torneo Inicial y fichó por el Mónaco, a los 17 años.

"Llegué muy chico a Europa y me costó muchísimo adaptarme, pero ya estoy muy bien", sostuvo Ocampos. "Hablo siempre con mi mujer, mis amigos y mi hermano de que algún día quiero volver a River. Jugué muy poco tiempo, pero disfruté un montón. En Primera División jugué solamente un partido. Me hubiese gustado jugar en este River que está ganando todo", añadió.

Sin embargo, aclaró que en el Sevilla se encuentra "muy bien". Ocampos dijo que pensó que iba a ser convocado a la selección durante los últimos dos años, pero aseguró que no se desesperó al ver que no era citado. "Siempre trabajé e hice las cosas bien sabiendo que si hacés las cosas bien en tu club, en algún momento la posibilidad va a llegar. Nunca me di por vencido y hoy me tocó estar", explicó.

El exjugador de River, Mónaco, el Olympique francés y el Génova y el Milán italianos ingresó en el segundo tiempo del partido ante Alemania del pasado martes y anotó el empate a cinco minutos del final. La Albiceleste se enfrentará a Ecuador este domingo en España, en un amistoso que se disputará en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche.