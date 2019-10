Ruano reserva a Ismael a petición de Rubi

El Betis Deportivo empató este domingo a cero en la visita del Ceuta de José Juan Romero a la Ciudad Deportiva Luis del Sol, un encuentro en el que Manel Ruano, a petición de Rubi y del cuerpo técnico del primer equipo, ha reservado al canterano Ismael, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo.

El centrocampista, que en el minuto 62 sustituyó a Jime, ha disputado la última media hora de partido, dosificando así el Betis los esfuerzos de un futbolista que está llamado al centro del campo del conjunto verdiblanco en Primera división ante la lesión de William Carvalho.

El internacional portugués se ha visto obligado a abandonar la concentración de Portugal debido a unas molestias en la región lumbar. Tras ser evaluado por los servicios médicos del Betis, Carvalho sufre una hernia disco-lumbar L5-S1 reactiva que en los próximos días le obligará a ser examinado por los especialistas correspondientes. En ese momento, se valorará el tratamiento y, por su puesto, el tiempo de baja estimado.

El Betis, por ahora, no se aventura a poner ningún plazo, pues, aunque en la mayoría de los casos el dolor remite con un tratamiento conservador sin cirugía, en un 10% de ellos, aproximadamente, hace falta pasar por el quirófano. De ahí que Rubi haya empezado a mimar a Ismael, solicitando a su homólogo en el segundo equipo del Betis que lo utilizara lo menos posible ante el Ceuta, ante el miedo de poder ponerlo en peligro y la necesidad de utilizarlo el próximo fin de semana ante la Real Sociedad, en el encuentro correspondiente a la novena jornada de Primera división.

Hasta la fecha, Ismael lo había venido jugando prácticamente todo con el Betis Deportivo, en Tercera. Menos cuando acudió a la llamada del primer equipo -ya ha debutado con el Betis esta temporada en partido oficial, ante Osasuna-, y en Córdoba, ante el filial del conjunto califal, cuando curiosamente fue suplente y anotó su único gol hasta el momento.

En el vestuario del primer plantel del Betis, Rubi también cuenta con otras alternativas para el pivote, aunque ninguna de ellas le convencen del todo. Javi García es el único medio posicional natural que tiene Rubi en su escuadra, sin embargo, al igual que Setién en el pasado, se resiste a utilizarlo. A Andrés Guardado también se le fichó para jugar por delante de la defensa, tal y como hacía en el PSV, pero Setién identificó pronto que la mejor posición para Guardado en el fútbol español era como interior.

Más arriesgado aún es que el elegido para jugar como pivote sea Sergio Canales. No por falta de voluntad, ya que el cántabro ya ha jugado algunos minutos ahí y no tiene problemas en arremangarse, pero en su caso parece que el Betis pierde más que gana retrasando su posición. También Kaptoum puede jugar ahí, aunque el camerunés tiende a arriesgar en exceso y eso puede pasarle factura si juega cerca de su propia área. Contar ahí con un central como Bartra, Mandi o Sidnei es otra de las alternativas, aunque la opción de contar con Ismael es la que más convence al entrenador del Betis. Al canterano le ha llegado su hora, y no quiere dejarlo pasar.