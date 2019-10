Lopetegui: "Me he hecho muy sevillista; a muerte"

Lopetegui: "Me he hecho muy sevillista; a muerte"

Julen Lopetegui sigue en proceso de construcción de un proyecto en el que tiene puestos los cinco sentidos con la ilusión de conseguir algo grande. El entrenador vasco del Sevilla fue el protagonista ayer en el programa 'El Transistor' de Onda Cero, donde habló de muchos temas relacionados con la actualidad del Sevilla.

Su experiencia en el Sevilla: "En Sevilla lo que he encontrado es una ciudad un club fantásticamente acogedores. Todo el mundo sabe cómo es Sevilla como ciudad y el club está en consonancia, con una estructura grande, una afición grande y una gran ambición".

El rendimiento: "Estamos moderadamente satisfechos de cómo está funcionando el equipo. Es un equipo reconocible pese a tener muchos nuevos. Hemos arrancado con una identidad tanto con balón como sin balón, pero sólo estamos en el inicio de esta gran maratón de 38 partidos. Tenemos todo por hacer".

Qué se ha encontrado: "El Sevilla es un club con una grandísima exigencia y una gran ambición. El Porto es junto al Sporting y el Benfica de los tres grandes. En el Sevilla se reconoce la personalidad que tiene el club y que es especial. Estamos todos muy ilusionados por hacer un gran trabajo y por poner al Sevilla en lo más alto posible. Vamos a dejarnos todo para que así sea".

150 millones de inversión: "Entiendo todo. Ha habido trece entradas, muchos nuevos y es normal que se haya disparado la cifra de fichajes".

¿Cambiaría a algún delantero por Ben Yedder?: "Mis jugadores siempre para mí serán los mejores, los que nos van a ayudar a ganar partidos. Hasta ahora el dato es ese, pero no va a ser así hasta el final. Los delanteros no sólo aportan goles. Luuk nos ha dado muchas cosas. Seguro que antes o después romperá la racha".

Proceso de fichajes: "Me dice lo que él quiere, yo lo que quiero. Ha sido una gran experiencia trabajar con Monchi, no había trabajado con nadie así. El trabajo del verano ha sido grande siempre en línea con nosotros".

Nolito: "A Nolito lo conocíamos bien de la selección. Ofreció rendimiento en algunos partidos, luego dejó de jugar con el City. No lo había hecho bien aquí, pero en pretemporada hizo su trabajo. Nos marcó que era un jugador vigente y demostró que podía jugar".

Reguilón: "Yo no le he hecho internacional. Ha sido él y el seleccionador. Tiene muchas condiciones, tiene que aprender muchas cosas. Más que la técnica, es la toma de decisiones, la experiencia... le veo condiciones más que buenas para rendir con nosotros. Tiene competencia con Escudero, que está trabajando muy bien y no le va a regalar nada. A partir de ahí dependerá de los méritos que haga Reguilón".

El derbi: "No he pensado en la diferencia que pueda existir con el Betis. Ya llegará y nos centraremos. Tienen una buena plantilla e intentaremos hacer nuestro trabajo".

¿Se ha hecho un poco antimadridista?: "Me he hecho muy sevillista, a muerte".

¿Entrenaría al Betis?: "Espero entrenar al Sevilla muchísimos años".

Alberto Moreno: "No recuerdo si lo llamé. Fichamos lo que queríamos, que era Reguilón y Koundé era central-lateral".

Cote: "No quiero hablar de ningún jugador que no sea de la plantilla".

La distancia con Madrid y Barcelona: "No tenemos que cuantificar lo que nos falta para llegar a Madrid o Barcelona, tenemos que pensar en qué podemos mejorar. Manejamos un grupo con una gran ambición, con una gran ilusión. Dependeremos de nuestros resultados y eso marcará nuestros méritos. No ponemos listón a la ambición. El fútbol funciona el día a día y el partido a partido. Nuestra ambición es afrontar cada partido para ganarlo. Incluso en el último partido tuvimos posibilidades. Cada partido es una conquista. El partido del Madrid estuvo más equilibrado en el resultado, pero tuvimos más opciones de hacerle daño al Barcelona. Pero son equipos a los que si no les haces daño te lo hacen pagar".

¿Cómo fue la llamada de Monchi?: "El Sevilla está en las expectativas de todos los entrenadores porque es grande y atractivo. Monchi me llamó, vino a hablar conmigo. No nos conocíamos demasiado, habíamos coincidido porque somos gente de fútbol. Somos contemporáneos. Luego no tuvimos una relación, pero sí nos conocíamos. Ahora la relación es mucho más fluida".

Monchi: "Valora y respeta el trabajo que hacemos. También estoy encantado por el trabajo que el desarrolla. Para un entrenador es tremendamente importante la dirección deportiva y tal como él la vive es positivo para nosotros".

Diferencias entre Sevilla y País Vasco: "Hay muchos puntos en común. Desde que hemos llegado a Sevilla nos ha mostrado su carácter. La gente es muy abierta y estamos encantados y agradecidos. He viajado mucho en mi vida y tengo la sensación de llevar aquí más de cuatro meses, feliz y contento, también concienciado por lo que viene. Para mí no es muy diferente la vida aquí o en Madrid porque paso mucho tiempo en la ciudad deportiva. Mi familia sí está muy contenta aquí. Tratamos de conocer la vida aquí, los restaurantes...".

No usa las redes: "Dejé las redes sociales y no me arrepiento".

Incidente con Jorge Jesús: "Uno va eligiendo mejor sus reacciones. La experiencia te sirve para algo, para reaccionar de manera diferente en momentos diferentes. Uno no puede ir en contra del carácter de uno, pero sí que tenemos que aprender y matizar nuestras reacciones".

Se moja poco: "Si a mí me regalara algo el mear fuera del tiesto, el decir cosas que no me ayudan a mejorar. Digo la verdad y claro que me callo casos. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Trato de no alimentar mucho al personaje. Trato de ser como siento que tengo que ser y como siento que más me puede ayudar".

La salida de la selección: "No voy a ahondar en esto. En su momento traté de decir la verdad en cuanto hubo algo que decir y luego vino lo que vino. No me arrepiento de nada. Siempre antepusimos nuestra responsabilidad de liderar la selección. Para mí es pasado y no me gusta mirar al pasado ni para coger impulso. Mi presente es el Sevilla y en eso me quiero centrar. No vi todos los partidos del Mundial. Nos fuimos fuera de España. Eran momentos de emociones complejas. Vivimos dos años muy buenos, con rendimiento deportivo alto. Todas las experiencias te curten y te enriquecen para lo posterior. Todo te pone la piel dura porque en esta profesión hace falta, más cuando estás expuesto a lo máximo como es el Madrid y la selección. Hay que asumir con responsabilidad y naturalidad lo que aparece en la prensa".

Cambio de seleccionador a entrenador de club: "La planificación es diferente, el día a día es diferente. La especificidad del seleccionador la marca cada uno. Compites menos, planificas diferente a un club como el Sevilla que tiene partido cada tres días".

Presión en la selección y el Sevilla: "La presión tiene muchos disfraces, pero siempre viene. Forma parte de nuestra profesión y uno trata de vivir con ella con naturalidad".

Luis Aragonés: "Me hubiera gustado que me entrenara Luis Aragonés por la sabiduría que tiene".

Sentencia Cataluña: "Soy entrenador de fútbol y mi máxima es no emitir ninguna opinión que se salga del ámbito deportivo. Lo que me gustaría es que todo concurriera por la convivencia, un espíritu cívico y el respeto. Desearía que todo lo que ocurra alrededor de un problema social vaya por el camino del civismo. Prefieron mantenerme al margen. Salí muy joven de caso, adoro todos los lugares donde he estado, donde he nacido y donde he vivido. He sido feliz en el País Vasco, en Madrid, en Logroño y ahora en Sevilla".