Óliver: "Sólo se recuerda al que marca"

El Sevilla se marchó al parón liguero tras jugar el partido más frustrante de lo que va de temporada: se llevó un duro 4-0 del Camp Nou, a pesar de que durante muchos minutos fue bastante superior al Barcelona, al que llegó a tener contra las cuerdas, pero le dejó escapar vivo por culpa de una mala puntería que ha avivado esta semana el debate sobre la falta de gol de este equipo; una opinión que Óliver Torres no comparte. "El debate creo que debe ser ¿hay falta de gol o lo que falta es generar ocasiones? El equipo genera muchísimo, por lo que ya llegarán los goles", manifestó el mediapunta en una entrevista para ESTADIO, en la que defendió a De Jong, en quien se ha personificado las críticas: "Luuk es un delantero 'top' que da unas cosas muy buenas al equipo. Quizás sea un trabajo más 'invisible', pero que ahora esté más o menos acertado no quita lo buen delantero que es y lo mucho que su juego ayuda al equipo".

"Esto va por rachas, son etapas del jugador. En mi vida habría pensado que en 6 partidos con el Sevilla yo iba a llevar dos goles y los llevo. ¿Por qué? Porque tiré una chilena, dio en el palo y entró. Pues el otro día Luuk tiró, dio en el poste y se fue fuera. En otro momento, irá dentro. Luuk es un pedazo de delantero, es un profesional magnífico y estoy seguro que va a meter muchísimos goles", dijo convencido el extremeño, quien, no obstante, no esconde que las claves de la derrota ante el Barça fueron la falta de puntería del equipo nervionense y el acierto del azulgrana: "Es evidente que en el fútbol cuentan los resultados y que esto va de meterla o no meterla. Y el Barça tuvo tres en la primera parte y metió los tres, nosotros tuvimos muchas claras y no fuimos capaces de marcar; pero creo que hay quedarse también con cosas positivas en ese partido, porque durante 30 minutos fuimos bastantes superiores a un equipo como el Barcelona. No dudamos de ningún jugador. Todos los que estamos aquí estamos preparados para salir en el once, esperar en el banquillo o en la grada y ayudar al equipo, que es lo único importante".

Y es que, a su juicio, "la gente sólo se acuerda del que marca, pero igual de importante es el que asiste, el que roba el balón... El fútbol es un deporte colectivo y un jugador, por sí solo, no va a llegar a nada. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que las estadísticas importan mucho, entonces, aunque lo que intento es disfrutar, sé que también tengo que mirar las estadísticas, porque es lo que la gente te va a pedir", opinó, al ser preguntado si disfruta más marcando goles o dando asistencias.