Fe ciega en Chicharito

Si días atrás eran el presidente José Castro y el director general deportivo Monchi quienes transmitían su confianza en la apuesta realizada por el Sevilla FC en el mexicano Chicharito Hernández, ahora son dos nombres propios dentro del vestuario sevillista como el capitán Jesús Navas y el técnico Julen Lopetegui quienes se deshacen en elogios con el delantero azteca.

"Viene a ayudarnos a tratar de hacernos mejores", resalta durante su conversación con El Universal el preparador Julen Lopetegui, quien, junto a resaltar el compromiso de Chicharito, recuerda también a sus compatriotas que "no tiene la titularidad garantizada". "Ni Javier, ni nadie", apostilló en El Universal.

Junto a ello, siguió esgrimiendo el preparador sevillista la relevancia de su fichaje, reforzando la delantera del Sevilla FC justo antes de que el mercado cerrara: "Su experiencia es importante dentro del fútbol europeo. No en todas las situaciones Chicharito fue titular y así ayudó a sus equipos. Por eso estamos convencidos de que ayudará a conseguir los objetivos. Ése es el motivo principal de su fichaje".

Así, al menos, lo esperan todos en Nervión, donde tanto Lopetegui como el resto de la entidad están muy contentos con el compromiso que viene demostrando desde su llegada. "Lo que nos emociona es que Javier muestra mucha ilusión y pasión por jugar en Sevilla. Desde ese punto de partida es requisito y así lo sentimos", explicó un Lopetegui que espera que "ojalá se den las circunstancias y tenga su mejor nivel" con el Sevilla FC.

Al margen del papel con el que ha arribado Chicharito Hernández al vestuario sevillista, Lopetegui también dio muestras de tener un elevado conocimiento del fútbol mexicano, resaltando que el futbolista azteca "destaca por su fuerza, su talento. Normalmente veloces, no muy físicos a nivel de envergadura, pero sí listos". "Hay matices, no son iguales. He tenido a Héctor Herrera, Jesús Corona, Miguel Layún, Diego Reyes y ahora a Chicharito", apostilla el vasco, resaltando que "técnicamente están bien dotados, ligeros, rápidos y cuidan la posición". "Trabajan duro y son disciplinados, apostilló".

Junto al técnico del Sevilla FC, también tuvo palabras sobre Chicharito su capitán, el palaciego Jesús Navas, quien destacó que Chicharito "le viene bien al equipo".

"Es un orgullo y una emoción. Inculcamos trabajo y humildad, son valores que no podemos perder. Aquí se juega con intensidad, somos un club exigente; vamos por todas y damos todo por el escudo", comentó Navas, haciendo ver que Chicharito cumple a la perfección con las cualidades que se exigen en el vestuario sevillista.

"Tiene todo nuestro apoyo, es un jugador con mucha experiencia. Ya conoció LaLiga y ayudará muchísimo, porque tiene todas las cualidades: regate, gol y velocidad. Le viene bien al equipo".