Chicharito: "Ya veremos si vengo de vuelta como se ha dicho"

Javier 'Chicharito' Hernández, delantero del Sevilla, ha pasado por los medios oficiales del club nervionense donde ha analizado su pasado, presente y futuro. El mexicano, cómo no, comenzaba por explicar el origen de su mote, por el que lo conocen más que que casi por su nombre de pila. "Me da igual ahora, Chicharito y Javier son la misma persona, no me importa cómo me llamen. Lo heredé de mi padre y lo llevo con mucho orgullo en mis camisetas, salvo en los Mundiales que lo tuve que cambiar. Mi padre y yo lo hicimos muy famoso y muy feliz con ello, pero me da igual cómo me llamen", asegura.

En el día a día, el delantero se muestra muy sincero y transparente, de hecho es muy asiduo a las redes sociales. "Soy muy activo en redes, trato de serlo. Hay gente a la que le molesta porque lo ve poco realista, yo trato de comportarme tal y como soy, de forma natural, sin fingir y compartiendo tiempo con todos. Hay muchas formas de estar conectados con el mundo y me gusta ser transparente y enseñar la vida que hemos decidido llevar. Tenemos una responsabilidad por ser figuras públicas pero somos seres humanos, no firmamos un papel para dejar de hacer algo", explica.

"Son nuestras vidas, soy futbolista y no pretendo que se me enjuicie por esto, no pierdo absolutamente nada. Se trata en la vida de no hacer nada con excesos. Entreno, me cuido, soy futbolista 24 horas y me gusta también estar al día con las redes sociales. Lo importante es estar conectados entre todos y que todos respetemos la opinión de los demás. Lo más bonito que tenemos en este universo es la diversidad y aprender los unos de los otros", añadía al respecto el mexicano.

Cómo se encuentra en Sevilla: "Llevo ya un mes y algo aquí y estoy muy contento. Con mucha ilusión y aceptando el reto del Sevilla, que me exige muchísimo. La voy a repetir mucho, porque saca lo mejor de mí, quiero estar en el más alto nivel con esta institución que es triple A, es de una magnitud grandísima la que tiene el Sevilla".

El motivo de dar el paso para venir al Sevilla pese a perder dinero: "Por pasión, por amor, porque mi manera de ver la vida así lo marca. Mis ideas en la balanza me ponían aquí y luego veremos si es cierto o no que vengo de vuelta como se ha dicho. Por qué no puedo tener 31 años y hacer la mejor temporada de nunca en Europa. Si rindes y das todo al equipo y el entrenador está contento y te da confianza, da lo mismo. Me atraía muchísimo esta institución y vale la pena estar aquí ganando más o menos dinero. Sé lo que es estar en esta Liga y quería vivir este proyecto, me atrae muchísimo ser parte de esto. Lo puse en la balanza junto a renovar en Inglaterra, volver a México, estar en Estados Unidos o Asia... Yo prefería estar en Sevilla. Sería aburrido tener siempre la misma zona de confort, seguir la misma línea".

El gol que guarda con más cariño: "Mi carrera lo marca el gol de mi debut. Hay muchísimos. Goles con el Leverkusen, con Chivas, con la selección. Pero el de mi debut y el que marqué contra Francia, porque hay una anécdota con mi abuelo, que me dijo que le hablaría de tú cuando le marcase un gol a Francia. Nos dio la clasificación y por sentimiento familiar me quedo con ese tanto. Mi familia dice que su cara era de desencajado ese día. Todo pasó muy rápido en mi vida, llegar al Manchester, jugar el Mundial... Fue todo muy especial".

Su filosofía, disfrutar el camino más que el resultado: "Me pierdo un Mundial sub 17, pero todo llega. Mi abuela decía camino lento que voy con prisa. Lo entretenido no es el resultado, que también, pero cuando la ganas ya tienes que ir por otra. El proceso es lo que es interesante, porque todo en la vida se va volando, y hay que disfrutarlo y crecer en ese proceso. Ganas una Europa League y ahora a por la segunda, y luego a por la tercera. Siempre doy el enfoque de que lo que importa es el proceso y el presente. Ojalá ganemos el domingo, y querremos ganar también el próximo, es lo que te da el día a día".

En la cabeza de Chicharito no hay más que trabajo, trabajo y trabajo: "En mi familia somos muy exigentes, yo también. Se necesita mucho trabajo, llevar una vida extraordinaria tiene mucho trabajo, también hay momentos agrios e incómodos. Mis padres veían que trabajaba y entrenaba y me decían dónde podía mejorar y me hacían exigirme. A veces era complicado pensar qué estaba pasando, pero no había respuesta, solo paciencia. Hay momentos en los que hay que creer sin tener garantías. Yo creía que era un buen jugador y tenía que imaginarme eso, sentirme seguro aquí ahora en el Sevilla, aunque no tenga garantías de nada. Pozo, Bryan, tienen que sentirse con esa seguridad sin tener la respuesta de qué va a pasar. Fe ciega".

Aspirar a lo máximo: "Qué es lo máximo que un club puede esperar, una liga, un triplete. ¿Por qué no? Si tú te pones la vara a un límite, ¿qué pasa si llegas? Imaginemos cosas chingonas, es así. No existen las supersticiones, por qué no vamos a decirlo. No lo vamos a prometer, nunca se ha logrado, pero otros que lo hicieron antes no lo habían hecho. El Sevilla nunca había ganado una UEFA, llegó su momento y mira, cinco. Antes no había. En algún momento llega la primera vez, es lo bonito del fútbol y del mundo. Yo me imagino levantando también la Copa del Mundo y ganando una Champions.

La competencia en la delantera: "He encontrado mucha competencia, como en todos lados. En el United, en Chivas, en México, y ahora en el Sevilla, como también en el West Ham, Leverkusen, etc. Cuando hay un deporte de equipo hay competencia. Si no, coge una raqueta y a ver qué haces tú solo. Aquí somos todos. Yo empecé jugando de lateral derecho y he acabado de delantero, y es muy bueno que haya competencia, es lo que hace que crezcamos y que se lo compliquemos al míster. Preferiría jugar todos los minutos de todos los partidos, pero la competencia es normal y cotidiano, no puede haber morbo en esto".

Defiende a sus compañeros De Jong y Dabbur: "Algo que me gusta hacer es ver por dónde van los medios y no quiero nunca tratar, pese a tener mis idea y mis objetivos, de que alguna palabra mía se malinterprete. Yo quiero ser titular, pero Luuk también, y Dabbur. Yo quise dejar claro que es normal que todos queramos jugar. Yo trato de ayudar a mi compañero. Soy delantero y sé que no es fácil y todos tiramos hacia lo mismo, para ganar. Todos estamos para eso. Me gustaría ganar siendo titular indiscutible, pero el que decide es el entrenador y tú puedes hacer hasta donde tienes poder".

El ambiente de Nervión: "Es una cancha muy bonita, muy especial, no es decirlo por decir. Lo del Sánchez-Pizjuán, por el himno, por los hinchas, por la intensidad que dan... es muy especial. Esto ayuda, yo lo jugué en contra y se siente. Hay otros estadios en que no se nota tanto. En este se nota mucho y sientes que eres local de verdad. Ojalá se mantenga siempre, ganando, empatando o perdiendo, que pongan ese sabor especial para conseguir los tres puntos".

Análisis del plantel: "Veo al equipo muy bien. Venimos de un palo fuerte en Barcelona pero empezamos bien y ya aprendimos. Hay que mantener y aumentar lo que hacemos bien y enfocar ya en el partido del domingo. Sabemos que tenemos una plantilla muy amplia y con mucho talento. El mister sabe que vamos a responder sea el que sea. Es su mérito que 25 jugadores llevemos a cabo en nuestra posición su idea".