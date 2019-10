Clemente: "Lopera no tenía ni idea de fútbol, le engañaron muchas veces"

No suele dejar indiferente cada vez que habla, y es que Javier Clemente ha dado su opinión sobre varias figuras del fútbol español, entre ellas, las de Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Betis y con el que coincidió en su etapa en Heliópolis.

Primero comenzó hablando de Jesús Gil, expresidente del Atlético de Madrid. "Era un buen tío pero iba a su bola, no sabía ni papa de fútbol. Yo me llevé muy bien con él, incluso cuando me cesó, algo que nadie entendió porque íbamos segundos detrás del Madrid y me echó por perder un partido, pero hasta en eso era peculiar", recordó el vasco en una entrevista a Ídolos.

Entrando a valorar su relación con Lopera, el exseleccionador nacional comentó: "Quizá el hecho de que no tuvo estudios ni una formación grande de niño le hacía parecer más torpe. Lopera no tenía ni idea de fútbol, mucho menos que Gil".

"Se volvió loco por ayudar al Betis y sin él, el club no estaría donde está hoy. Le engañaron con jugadores un montón de veces, le vendieron futbolistas por mucho dinero que no valían ni la mitad porque no sabía, pero fue un hombre importante para el Betis", explicó el de Baracaldo.

"Yo me enfadé con él porque no tenía término medio. A veces no trataba muy bien a los jugadores y otras lo hacía demasiado bien", añadió sobre Lopera.

Por último, Javier Clemente también dio su opinión sobre Gerard Piqué, capitán del Barcelona: "Me encanta. Me parece un defensa de otro nivel, pero ahora se está haciendo mayor y está recibiendo muchas críticas. Cuanto más le critican más me gusta".