El consejo de Juanito a Rubi para mejorar al Betis

El ex capitán bético Juanito no se muerde la lengua.

Juan Gutiérrez 'Juanito' es una de las voces más autorizadas del beticismo y una de las personas que mejor conoce cómo respira el vestuario verdiblanco. Por ello, el otrora capitán ha analizado para Cope el momento actual del equipo, al que le exige una rápida reacción para alejar los fantasmas y dar un golpe de autoridad en la tabla.

"El Betis se ha metido en un nivel de exigencia donde los resultados se miran con lupa. Si se cambió de entrenador es para mejorar los resultados y eso no está sucediendo, por lo que comienzan los nervios y las alertas están ahí. Ahora vienen dos salidas complicadas y hay que sumar el máximo de puntos posibles porque el calendario luego se complica aún más con el Madrid o el derbi", comenzó diciendo el gaditano, que cree que parte del problema del equipo radica en la falta de equilibrio que ha demostrado en este arranque de temporada.

"El sistema defensivo no funciona del todo, vemos que le falta equilibrio y pienso que Rubi se estará planteando jugar con defensa de tres porque la plantilla está diseñada para ello, con cuatro centrales a los que es difícil dejar todos los días en el banquillo. El técnico estará mirando todas las alternativas", explicó

Para el campeón de Europa, los resultados deben primar en estos momentos y recuerda que la obstinación de Setién la temporada pasada por mantener un sistema le terminó costando el puesto. "El Betis fue al Sánchez-Pizjuán el año pasado y perdió jugando más o menos bien. Pero luego hay que meterla. El debate del año pasado fue que tenía el control del juego pero no el de los partidos. La crisis que aconteció al Betis fue a partir de ese partido, porque no se consiguió ganar el siguiente. Lo que hace mas daño es que se prolongue en el tiempo esa racha, que no ganes el siguiente partido y no des una alegría rápida a la afición. Con Quique Setién nos querían vender una moto de que jugaba bien cuando no jugaba bien", defendía el excentral.

Minutos más tarde, sin embargo, quiso matizar esta última frase en sus redes sociales, tras generarse cierta controversia entre los aficionados, que le acusaban de criticar al técnico cántabro y su estilo de juego.

"Vamos a aclarar cosas, que los titulares de prensa están para vender información. Yo he dicho que el Betis de Setién jugaba de manera espectacular y que cuando no jugaba tan bien querían vendernos que se seguía jugando bien. Y es mí opinión y creo que la mayoría de béticos", zanjó.