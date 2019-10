Partido benéfico por Andrés en Santa Olalla

El próximo sábado 19 de octubre a las 12:00h en el estadio Los Palomares de Santa Olalla del Cala, tendrá lugar un partido fútbol benéfico por Andrés. La entrada para asistir al encuentro tendrá precio único de 3 euros que serán donados para la operación de Andrés.

La localidad al completo está volcada con el partido que enfrentará al CD Santa Olalla sénior (séptimo en la tabla del grupo I de la Segunda Andaluza) ante una selecciñon formada por artistas y ex futbolistas que estarán a los mandos de Ángel Acien, presentador en Canal Sur. Esta selección estará compuesta por grandes personalidades como Diego Tristán, Antoñito, José Mari, Antonio Nuñez, Edu Moya, además del santaolallero Jesús Vázquez (ex capitán del Recreativo), y artistas como Maki, Antonio José, Antonio Romero, Demarco.

Como árbitro del partido contarán con el famoso tertuliano y ex delegado del Sevilla FC, Cristóbal Soria. El propio Jesús Vázquez, coordinador de la cantera del Decano, a través de las redes sociales, ha solicitado la colaboración de todos en esta buena causa.