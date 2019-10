Adrián: "Mi primer sueño era jugar en el Betis"

El guardameta Adrián San Miguel no desaprovecha nunca la ocasión de enviar un guiño al club en el que se formó, el Real Betis, al que aludió de forma cariñosa en la entrevista a la que le sometió el exjugador del Liverpool Stan Collymore. "Mi primer sueño era jugar en el Betis porque jugué 16 años allí desde la cantera. Pero una vez terminé la temporada allí, en la que nos clasificamos para Europa con muchos jugadores de la cantera en el equipo, terminé contrato y el West Ham me mandó una oferta muy buena y creí que era el momento de irme", señaló el actual guardameta 'Red' sobre su salida de Heliópolis.

En la distendida charla en el espacio 'The last word with Stan Collymore', el entrevistador también tuvo palabras para el club de las trece barras. "Me encanta la ciudad de la que vienes, Sevilla, tengo grandes amigos allí y voy a menudo. He ido a veces al Benito Villamarín, un estadio muy bonito remodelado", comentó Collymore, quien también sondeó al sevillano sobre su experiencia con el idioma. "Empecé a aprender inglés en la universidad, pero académico. Hasta que no me mudé a Londres no empecé a hablarlo, la pronunciación, las expresiones, el acento todo lo aprendí aquí", confesó Adrián.

Otro de los puntos abordados en la entrevista fue su peculiar paso por el Pilas antes de acabar convirtiéndose en el héroe de la Supercopa de Europa frente al Chelsea. "Primero estuve de vacaciones y, cuando llegó julio, llamé a mi entrenador de porteros cuando estaba en el Real Betis, que ahora es un buen amigo, Pedro, y le dije que necesitaba entrenar, que si me entrenaba con algunos amigos; y en las instalaciones de un club pequeño de España, UD Pilas, me dieron la llave del estadio el primer día para que entrenase cuando quisiera. Fue una situación difícil, porque entrenaba solo para estar en forma, pero sabía que en algún momento alguien iba a llamarme y tenía que estar preparado", admitió el meta antes de rememorar su carambola para llegar a Anfield.

"Recibí la oferta del Liverpool a finales de julio. Me llamó mi agente para decirme que el Liverpool tenía una opción de vender a Simon y que yo era su primera opción. No es normal que un portero se lesione en la primera jornada, pero era mi momento. Jurgen me rodeó con su brazo y me dijo 'Bienvenido a Anfield. Es tu momento' y así fue", finalizó Adrián, quien recibió una peculiar despedida por parte del entrevistador, que bromeó entonando un "viva el Betis. Olé".