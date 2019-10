Rubi: "Preocupar, me preocupa todo"

El Betis ha sumado una nueva derrota liguera y Rubi empieza a estar seriamente cuestionado. Al técnico, en cambio, lo que le preocupa más no es su situación personal. "Mi situación personal no me preocupa. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. Tenemos un vestuario superimplicado con esta situación que no queríamos. No estamos tan lejos, es enlazar dos buenos resultados. Hemos venido con la intención de tener un equipo valiente que se pusiera por delante, lo hemos conseguido, pero no nos ha dado para ir al descanso con un marcador positivo", ha dicho el técnico, que acto seguido ha reconocido que sí hay cosas que le quitan el sueño. "Preocupar, me preocupa todo. No quiero ver al Betis donde está ahora, sufrir como está sufriendo. Pero estoy convencido de que vamos a salir y de que vamos a alcanzar los 50 puntos".

El catalán analizaba así el desarrollo del choque: "No hemos tenido la fortuna para que en los momentos puntuales nos sonriera la suerte, sin quitar que la Real ha sido superior. Nos adelantamos y en la primera ocasión comprometida nos empatan. Nos remontan y nos superan en todo, la Real está muy bien en todo. Otra semana que hemos perdido ante un rival que está muy bien".

La Real Sociedad lo ha puesto muy complicado: "Es un equipo desbordado de confianza. Eso influye en la mentalidad de los que estamos delante. Mi equipo lo ha estado intentando hasta el final. Hemos tirado dos balones al larguero y Remiro ha hecho dos buenas paradas".

Se esperaba una reacción en la segunda mitad, pero no ha sido posible: "Todos los que juegan en casa salen muy fuertes en el segundo tiempo. Han ido a matar el partido, hemos intentado corregir. Ahí hemos sido peores, pero el equipo no se ha entregado".