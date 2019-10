El Dortmund multa a Sancho con 100.000 euros por indisciplina

El Borussia Dortmund multó al delantero inglés Jadon Sancho con 100.000 euros por faltas de disciplina, después de que el sábado por el mismo motivo el entrenador, Lucien Favre, lo apartase de la convocatoria del partido en que el club de Westfalia derrotó al Borussia Mönchengladbach por 1-0. Sancho había llegado con un día retraso de su viaje con la selección inglesa lo que precipitó la sanción.

Sin embargo, todo indica que el jugador volverá al equipo para el partido de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán este miércoles. "Jadon es un buen chico. Lo aprecio mucho. Está todavía en un proceso de aprendizaje y tal vez está probado hasta donde puede llegar. Hay que ponerle límites", dijo el director deportivo del Dortmund, Michael Zorc.



Zorc considera que la sanción era inevitable pues no era la primera vez que Sancho intentaba ignorar reglas del grupo. "No es que haya sido algo permanente pero no era la primera vez", dijo Zorc.