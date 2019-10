El mejor amigo que un delantero puede tener

Cualquier delantero quiere tener a un amigo como Jesús Navas, por sus infinitas subidas por la banda y su ingente cantidad de centros desde el costado derecho. Entenderse con él es una garantía de gol, un pacto indefinido con el éxito. Hay que comprender su juego, leer sus intenciones y saber ocupar el sitio que hace falta, lo que precisa un tiempo de asimilación que ya dependerá de las aptitudes y las características de cada ariete.

Algunos le cogen el truco al momento y otros no tanto, pero tarde o temprano lo captan y la relación se automatiza. Ha ocurrido prácticamente con todos los arietes que han coincidido con el palaciego en el Sánchez-Pizjuán, llegando a crear sociedades letales y que hicieron historia, como la más sonada y fructífera con Kanouté, cuando Navas ejercía en la posición de extremo. El malí lo entendió como nadie, aunque también sacaron mucho provecho Luis Fabiano o Negredo, y por supuesto los que le han disfrutado en su segunda etapa en Nervión, como Ben Yedder. El franco-tunecino intuía a la perfección los centros al primer palo del 'Duende' gracias a los cuales convirtió muchos de sus goles como nervionense.

Muy poco tiempo precisó André Silva la campaña pasada para conectar con él, hasta el punto de que su relación dio rédito casi de forma inmediata, como demuestran, por ejemplo, sus dos goles ante el Real Madrid tras servicios de Navas. El portugués respondía rápido cuando le preguntaban quién había sido el jugador que más le había sorprendido, por su físico incansable y capacidad para centrar una y otra vez. Muy inteligente dentro del área, Silva le tomó el pulso al fútbol del de Los Palacios desde el principio y casi siempre se movía al lugar donde iba el pase.

Más le ha costado a Luuk de Jong, posiblemente porque responde a otra tipología de delantero, con menos movilidad y velocidad como para llegar a sitios donde si lo hacían puntas como Ben Yedder, los que, por ejemplo, carecen del remate de cabeza del holandés. Pocos servicios habían llegado con claridad a la zona del delantero, y cuando en alguna ocasión se desplazaba al primer palo, el envío iba a al segundo por arriba. Fallaba el 'timing' que en Barcelona sí funcionó entre De Jong y Ocampos con pases medidos, pero ayer Navas se la puso en la cabeza a pesar de que estaba rodeado de rivales y el internacional tulipán no perdonó para darle un triunfo vital al Sevilla.

Llegó y lanzó tantos centros durante el partido que era básicamente una cuestión de mera probabilidad que alguno terminara rematado a la red. En este sentido, Jesús Navas se erigió, según la web especializada Whoscored.com, en el futbolista que más pases claves brindó, con un total de cuatro, y, además, lideró una tabla de estadística que prueba su aportación y peso en el triunfo hispalense: acumuló más posesión que nadie a lo largo del envite, con un 8,2 por ciento del total, una auténtica barbaridad para un lateral, pues habitualmente los futbolistas con más porcentaje suelen ser los centrocampistas. Esta cifra refleja que el Sevilla volcó su juego en el palaciego, auténtico motor de la ofensiva nervionense, como en su día lo fue Daniel Alves desde la banda derecha.

El brasileño marcó una época en el Sánchez-Pizjuán y dejó una profunda huella, hasta el punto de que hasta el cambio de posición de Navas nadie había logrado ocupar ese vacío y dotado de tanta trascendencia a esa posición. No en vano, ambos copan los dos primeros puestos en la clasificación de asistentes sevillistas en el siglo XXI, con una considerable ventaja en lo más alto del podio del canterano, que también ha disputado el doble de choques con la elástica blanquirroja. El palaciego ha firmado un total de 71, por las 38 del canarinho, las 31 de Reyes y las 31 de Rakitic. Está a cinco de duplicar a Alves y con el tiempo que aún le queda por delante en Nervión es obvio que elevará el listón al cielo. Cabe decir que ante el Levante realizó 15 centros al área, el récord en esta Liga hasta el momento. Propio de un fuera de serie como Jesús Navas.

En el mejor once estadístico de la jornada

Como no podía ser de otra forma, su gran actuación ante el Levante, clave para que el Sevilla se llevara la victoria, le ha valido a Jesús Navas para integrar el mejor once estadístico de la jornada que elabora en función de diferentes parámetros numéricos la web Whoscoered.com. El palaciego es el futbolista más valorado junto a Muniain con una puntuación de 8,2 y comparte equipo con: Rui Silva (Granada), Domingos Duarte (Granada), Magallán (Alavés), Gámez (Mallorca), Muniain (Athletic), Parejo (Valencia), Anguissa (Villarreal), Griezmann (Barcelona), Lucas Pérez (Alavés) y Williams (Athletic).