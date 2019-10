Rubi empeora el arranque del Betis de Poyet

El algodón no engaña. Los números no los son todo a la hora de analizar el fútbol, pero hay veces que describen de manera aplastante la realidad. Y, en el caso del Betis de Rubi, el panorama que los reflejan los datos no resulta nada halagüeño: es el equipo más goleado de LaLiga, con 19 tantos en contra en sólo nueve jornadas, y ocupa la antepenúltima plaza de la clasificación después de encadenar tres partidos seguidos sin ganar y de haber sido capaz de sumar sólo nueve puntos de los 27 posibles. El actual balance empeora ya al de la temporada 16/17, con Gustavo Poyet a los mandos, y es la primera vez desde la aciaga 13/14 que el equipo verdiblanco ocupa zona de descenso. Es más, para verle en el pozo a alturas aún tan tempranas hay que remontarse hasta la 06/07.

Poyet, que sólo aguantó 11 encuentros ligueros en el banquillo del Benito Villamarín, tenía a su equipo en la duodécima posición con 11 puntos tras la disputa de las nueve primeras jornadas. Es decir, el uruguayo tenía dos puntos más de los que atesora Rubi, aunque con un 'goal-average' igual de preocupante. Aquel Betis también marcaba con facilidad pero sufría por su alarmante debilidad defensiva y estaba con -8, merced a 11 tantos a favor (por los 12 de este curso) y 19 en contra, los mismos que tiene a día de hoy.

En el mismo tramo, Quique Setién estaba séptimo, con 16 unidades, 19 tantos a favor y 17 recibidos (+2), en la 17/18, y undécimo, con 12 puntos y una diferencia de goles de -2 (5-7) en la pasada campaña, la segunda y última del cántabro a los mandos de la nave de las trece barras. De igual modo, en la 15/16, Pepe Mel aguantó toda la primera vuelta después de un irregular inicio que también mejoraba al actual: décimo, con 12 puntos y -4 (9-13).

Así las cosas, para encontrar un inicio en Primera división peor que el actual hay que remontarse hasta la mencionada 2013/2014, el año del último descenso heliopolitano. Por aquel entonces, el equipo dirigido también por Mel estaba con dos victorias, dos empates y cinco derrotas; es decir, sólo fue capaz de sumar ocho de los 27 primeros puntos en juego. Eso sí, a pesar de todo ello y de que el técnico madrileño fue despedido en la jornada 15, el Betis era décimoquinto y sin riesgo alguno de caer a las tres últimas plazas.

En este sentido, cabe señalar que el Betis no estaba en puestos de descenso en la jornada 9 de una liga de Primera desde la ya lejana 06/07. Aquella campaña hubo dos relevos en el banquillo antes de que Paco Chaparro salvase 'in extremis' al equipo de caer a Segunda. Comenzó con Javier Irureta, que duró 14 jornadas a pesar de que, al término de la novena fecha, era décimo octavo (como ahora), con cuatro pírricos puntos y un 'average' de -5 (10-15). El vasco fue suplido por Luis Fernández y éste, a su vez, por el trianero en la última jornada liguera.

En términos globales, de las 54 temporadas que el Betis ha militado en la máxima categoría del fútbol español, sólo en siete de ellas ha estado en una posición tan baja a estas mismas alturas de la competición: en la 72/73 (4 puntos), 79/80 (4), 88/89 (5), 90/91 (5), 98/99 (8), la mencionada 06/07 (4) y la actual 19/20 (9).