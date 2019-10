"El Sevilla ofreció 15 millones por mí"

Una de las mayores promesas del fútbol francés, Maxime López, admitió en 'Canal +' Francia que el pasado verano estuvo muy cerca de vestir la camiseta del Sevilla FC. "Hubo contactos con el Sevilla este verano, pero cuando tu club renuncia a 15 millones es halagador, agradable. Te dices a ti mismo que cuentan contigo, que eres alguien importante aquí", aseguraba el jugador de la Ligue 1 sobre el esfuerzo del Olympique de Marsella para evitar su salida.

Un secreto a voces, puesto que los medios galos ya anunciaron tiempo atrás un acuerdo entre el Sevilla FC y Maxime López. Entendimiento que sólo frenó, como el propio futbolista confirmaba en 'Canal Football Club', el Olympique de Marsella, persistente a la hora de retener a su joven valor de 21 años, hasta el punto de rechazar tan suculenta oferta.

No en vano, en la secretaría técnica nervionense guardan informes suficientes sobre un futbolista con talento al que el club llevaba mucho tiempo siguiendo. Un objeto de deseo que, al menos de momento, seguirá conservando tal condición.

La proyección de López no sólo despertó en su día el interés desde la capital hispalense, ya que son muchos los clubes importantes de Europa que han puesto sus ojos en él. El propio protagonista también revelaba en el canal de televisión francés que el director deportivo del Barcelona tanteó a su representante hace dos años. "Le dijo que había interés en ficharme si conseguía hacer otra buena temporada. Fue entonces cuando todo cambió, me perdí durante seis meses. Era joven, acababa de hacer una primera temporada. Todos sabemos lo que es el Barcelona, te imaginas demasiadas cosas. El fútbol te pone la cabeza del revés tan rápido. En ese tiempo no me reconocía. Son desafíos que te impone esta profesión, eso ha hecho que sea más fuerte mentalmente", se sinceró.