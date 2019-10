Escudé: "Cuando Monchi me preguntó tardé muy poco en pensarlo"

El ex futbolista del Sevilla FC, Julian Escudé, tras hacerse oficial su incorporación a la dirección deportiva hispalense expresó su felicidad en los micrófonos de SFC Radio: "Cada vez que he podido volver al Sánchez-Pizjuán ha sido siempre una alegría, tengo muchos recuerdos como jugador. Vamos a ver si hacemos un buen trabajo. Estoy muy contento de volver a trabajar con Monchi y Fernando Navarro. Tengo mucha ilusión y muchas ganas de empezar".

El francés se dedicará a seguir a aquellos jugadores cedidos por la entidad sevillista. Así explicó su nuevo rol en los despachos: "Es un nuevo departamento y estoy muy agradecido por haber pensado en mí a Monchi. A esos jugadores hay que hacerles un seguimiento propio, porque siguen perteneciendo a la disciplina del club. Nos vamos a reunir en los próximos días para definir el plan de trabajo, pero viajaré mucho porque hay jugadores en diferentes países. Queremos saber cómo se sienten y que sepan que el club está pendiente de ellos", continuó.

Se pudo comprobar como Escudé, a través de sus palabras, se mostraba preparado para asumir este cargo: "Cuando Monchi me habló de esta figura pensé que nunca la había visto. El fútbol moderno mueve muchos partidos y mucho dinero. Hay que cuidar a cualquier jugador que está en la primera plantilla, en la cantera o cedido. Tiene que sentir que hay un escudo y un club detrás que ha apostado por ellos. Es un puesto de futuro, porque hay que dar una imagen externa y presentarse como un club profesional, esa va a ser mi tarea".

Fue en el Sevilla FC donde el zaguero se encontró con su mejor nivel futbolístico. Para él y su familia la entidad rojiblanca y la ciudad, tienen un hueco importante en sus corazones: "Tenía todavía ese gusanillo del fútbol y mi mujer fue la primera que me dijo 'vete a Sevilla', que te brillan los ojos aún. He sentido un gran feeling y cuando Monchi me preguntó tardé muy poco en pensarlo, la verdad. En Sevilla pasé seis años y medio de vida, gané títulos, fui a la selección, amigos, mi mujer... Sevilla ha sido mucho para mí. Me motiva muchísimo volver", comentaba el excentral sobre lo que para él supone el club nervionense.

El francés, finalmente, valoró el arranque de la temporada 19/20: "El gol marca la diferencia, pero era importante trabajar la solidez defensiva. El arranque ha sido muy positivo y en todas las competiciones hay altibajos. Veo una plantilla muy competitiva y todos los puestos muy sólidos. El trabajo del entrenador es darle sitio a todos y, por supuesto, competir como ha hecho siempre el Sevilla, teniendo siempre ganas de ganar".