El presidente del Dudelange: "El Sevilla es otro mundo"

Vive el Dudelange instalado en el milagro europeo. Ya el año pasado fue el primer equipo luxemburgués en jugar la Fase de Grupos de una competición UEFA y esta temporada ha logrado repetir e incluso sumar otro hito: ganar su primer partido a estas alturas de la competición. Lo hizo en Nicosia. "Es un milagro lo que hemos hecho. Somos un equipo amateur. No es algo que crea que vaya a pasar en los próximos años", explica a ESTADIO Deportivo Romain Schumacher, presidente del Dudelange, que en esta ocasión no podrá acompañar a su equipo como sí lo hizo el curso pasado cuando se midió al Betis. "Es una pena, pero motivos profesionales me lo impiden. Sevilla es una ciudad maravillosa", se lamenta al otro lado del teléfono.

Hace un año, cuando se midió al Betis en el Benito Villamarín, llegó temeroso de encajar una goleada, aunque al final se quedó en un 3-0. "Jugamos 60 minutos muy buenos y luego la calidad se impuso. Después, en la vuelta tuvimos suerte de que el campo estuviera helado y ellos no pudieron hacer su juego. Pienso que el Sevilla puede ser incluso más fuerte. Vamos con mucho cuidado y sabiendo que nos pueden golear. El Sevilla es otro mundo comparado con nosotros", incide un Schumacher, que en cualquier caso valora que tienen alguna ocasión de pasar de ronda.

"Ganamos en Nicosia, pero luego no fuimos capaz de puntuar contra el Qarabag. Pienso que tendremos que intentar ganar otra vez al Apoel -y ya será más difícil sorprenderles- para jugárnosla en Bakú. No tenemos muchas opciones, pero no es imposible. En cualquier caso, tener opciones ya es mucho para un club amateur como el nuestro", argumenta el presidente.

Pese a que el Dudelange juega la Fase de Grupos de la Europa League por segunda ocasión consecutiva, su futuro no es muy halagüeño. Ya esta temporada los principales futbolistas y su entrenador se han ido al Virton belga, con quien comparte propietario. Un Flavio Becca que ya ha anunciado que éste será el último año que sponsorice al Dudelange: "Nos han pasado muchas cosas hasta llegar hasta aquí. Nuestros buenos jugadores se fueron y el entrenador. Caímos en la primera eliminatoria de la Champions, pero al final nos vino bien porque fuimos avanzando en la Europa League en medio de ciertas turbulencias porque el dueño anunció que a final de temporada se iría, así que será más difícil hacer reformas en el estadio o en los campos de entrenamiento, pero en medio de todo esto hemos logrado llegar hasta aquí. A partir de ahora será una situación diferente sin él y ya está claro que no podremos competir a este nivel. Pero bueno, las cosas pueden dar muchas vueltas en un año".

En el camino hasta la Europa League ha dejado atrás a equipos de Macedonia, Estonia y Armenia, donde el fútbol está más profesionalizado. "Hace que me pregunte que está pasando en estos países", subraya Schumacher, quien ha visto que el fútbol de su país sí está aprovechando el tirón del Dudelange. "Más allá de la Federación, que sólo piensa en recolectar jugadores para la selección y sigue sin prestar más ayuda a los clubes, sí que veo que los equipos están elevando el nivel. Tenemos más contactos internacionales, estamos presentes en la UEFA...".

Crisis en su liga

Dominador de su liga los últimos años, el Dudelange pasa ahora por un mal momento. Perdió su último duelo ante el Fola Esch y está a diez puntos del primer clasificado, con cambio de entrenador incluido. No es algo nuevo, el año pasado llegó a ir colista y acabó conquistando la liga de Luxemburgo.