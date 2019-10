Ángel Haro: "Con Quique hay buena relación, pero no nos estamos planteando eso"

Ángel Haro, presidente del Betis, ha descartado hoy en varias ocasiones durante su entrevista con su entrevista con Cope que Quique Setién vaya a ser el próximo entrenador del Betis o que se haya planteado esa posibilidad en el seno del club.

El empresario ha negado que los futbolistas le hayan pedido la vuelta del cántabro: "Ningún jugador me ha planteado nada al respecto. Eso lo descarto totalmente. No pienso en otro entrenador que no sea Rubi. Hay que estar animándolo. Que los béticos piensen que hay que cambiar es normal".

Haro ha cerrado filas en torno a Rubi y ha insistido en que no se plantean un cambio. "No quiero hablar de nuevos entrenadores, yo quiero hablar del actual. No estamos hablando de rescindir a Rubi, sigo confiando en él", ha señalado.

Acto seguido ha reconocido que tiene una buena relación con Setién, pero que eso no significa nada: "Dicho sea de paso, con Quique hay una buena relación, pero no estamos planteando esto. Es absurdo pronunciarme. No le he cerrado nunca las puertas a un entrenador que sale del Betis".

En opinión de Haro, el cántabro no tiene prisa por volver. "Con Quique no soy neutral, porque tengo una relación magnífica con él, pero entiendo que él tampoco tiene ningún tipo de prisa en entrenar".

Para terminar, volvió a defender a su actual entrenador: "Le hacemos un flaco favor al equipo y a Rubi si pensamos en esto. Yo no he hablado con ningún entrenador".