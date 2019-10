Haro arropa a Rubi, avisa de que comprará más acciones y justifica su ausencia en los palcos

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, pasó ayer revista a la actualidad verdiblanca en los micrófonos de Cope Sevilla, donde se mostró convencido de que Rubi podrá revertir la actual situación. "El entrenador está con muchas ganas de que este equipo pueda dar frutos que se conviertan en puntos. El remedio es trabajo, a mí me han enseñado que cuando vienen las malas hay que remangarse. Fruto de esa unidad saldrá la salvación", apuntó el máximo responsable verdiblanco, quien, además de enviar un abrazo al presidente del Sevilla, Pepe Castro, por el fallecimiento de su padre, también entró a valorar otros temas candentes como la 'guerra accionarial' de la entidad de Heliópolis.

"Joaquín (Caro Ledesma) me ha dicho que soy el mejor presidente de la historia del Betis. Decidió que quería irse, lo respeté. Me parece legítimo que cualquier persona presente una candidatura. Si tiene una propuesta clara, que la presente en la junta general de accionistas y que ellos decidan. José Miguel y yo fuimos muy generosos, podíamos haber comprado muchas más acciones, pero teníamos un compromiso. Ahora Joaquín está comprando más y probablemente yo compre también más acciones", se sinceró Haro, que también abordó los siguientes asuntos:

Respaldo a la plantilla: "Son días de hablar mucho con jugadores, capitanes, obviamente el cuerpo técnico. Estar encima, animando y buscando soluciones. Tanto yo como todo el órgano de administración estamos fastidiados, preocupados. Lo que hay que hacer es estar volcados, tener un plan... Y confiar en que tenemos equipo para estar más arriba".

¿Confianza en Rubi?: "Es pronto para decir si hay que arrepentirse. Sigo confiando en él y en los jugadores, que tienen su cuota de responsabilidad también. Esta es una ciudad donde se exige en función de lo que se espera del equipo. Paciencia creo que hay, pero si los resultados no llegan esa paciencia terminará. No hay que trabajar con esa hipótesis (si pierde en Granada). Tenemos que enfocar nuestra energía en que vamos a sacar los tres puntos. (Rubi) Es consciente de dónde estamos, y se ve fuerte para revertir la situación. Lo veo con muchas ganas, con fuerza, con capacidad para introducir cambios y que el equipo dé otras sensaciones. Tendrá que cambiar todo lo necesario para ganar partidos. No me da la sensación de que sea una persona cerrada. Rubi es un entrenador interesante para nosotros, porque buscábamos tener una continuidad en cuanto a protagonismo. Es pronto para decir si es el adecuado, pero esto es fútbol".

¿Algún jugador le pidió a Setién?: "Ningún jugador me ha planteado nada al respecto. Descartado totalmente. No pienso en otro entrenador que no sea Rubi. Hay que estar animándolo. Que los béticos piensen que hay que cambiar es normal".

¿Posible vuelta de Quique?: "No quiero hablar de nuevos entrenadores, yo quiero hablar del actual. No estamos hablando de rescindir a Rubi, sigo confiando en él. Dicho sea de paso, con Quique hay una buena relación, pero no estamos planteando esto. Es absurdo pronunciarme. No le he cerrado nunca las puertas a un entrenador que sale del Betis. Con Quique no soy neutral, porque tengo una relación magnífica con él, pero entiendo que él tampoco tiene ningún tipo de prisa en entrenar. Le hacemos un flaco favor al equipo y a Rubi si pensamos en esto. Yo no he hablado con ningún entrenador".

Salida de Serra: "A Lorenzo no se le cesó. Se le dijo que tuviera un papel para el que fue contratado, la comisión deportiva, y no queríamos que estuviera en el día a día. Él decidió no seguir en ese nuevo rol y hay que respetarlo. No podemos vivir siempre del pasado. Tenemos elementos suficientes para no tener que echar de menos a nadie. Me arrepiento de que no se hubiera gestionado mejor. Él entendió que no era el rol que le pertenecía, se respeta y nada más. Lo de Lorenzo no fue un cese, en el Betis no estamos con personalismos. No acabé mal en absoluto con Lorenzo. Acabé bien, pero entiendo que tal como se dio todo no tiene sentido. Decidió irse y entiendo que no hay vuelta atrás. Tenemos que tender a no tirar de lo de atrás siempre. Lorenzo ahora no es el presente del Betis".

Críticas a López Catalán: "Es un trabajador incansable, no es el director deportivo del Betis. Es una persona muy importante, que forma parte de esa comisión deportiva. Él está muy volcado, pero en el Betis no hay una figura de director deportivo. En la comisión cada uno da una opinión sobre los pros y contras del fichaje y a partir de ahí se decide. Se está dando una visión totalmente errónea. Es un chaval que se está dejando muchas horas en el Betis y lo estamos frivolizando mucho. Es importante en el Betis y no se le da el valor que tiene".

Autocrítica: "Estoy fastidiado, preocupado y ocupado. Eso no quita que diga que se está trabajando. Eso no se está traduciendo en puntos y por eso estoy enfadado. Hemos multiplicado por cuatro nuestra capacidad de ingresos, de 40 a 200. Lo que es el Ebitda, que es una manera de medir el crecimiento de una compañía, estaba en 2-3 millones de euros y lo hemos pasado a 50. Desde un punto de vista financiero el Betis es otro. Que ahora puntualmente el Betis no va bien, claro que estamos todos preocupados. Lo importante es que haya una estructura sólida, para que cualquier problema no sea un drama. Me gustaría irme con un equipo en todo lo alto. Pero el Betis no tiene nada que ver con el Betis que yo cogí".

¿Planificación errónea?: "Creo que es correcta. Ninguna planificación es perfecta. Si tiramos de hemeroteca no se hablaba del mediocentro, es a raíz del partido con el Barça. Estando en buena disposición tanto William como Javi tampoco es una carencia tan importante".

Críticas por no viajar con el equipo: "Normalmente en todos los desplazamiento o José Miguel o yo o ambos vamos con el equipo. Gordillo, dos o tres consejeros... El debate es erróneo, el Betis está bien representado. Si la función fuera ir a los palcos habría mucha gente interesada en ser presidente. Entendemos que el tiempo que tenemos que dedicar al equipo es tiempo útil y no dos días que no sirven para nada. No un trabajo de cara a la galería comiendo con una directiva que no aporta ningún valor añadido. Hay presidentes que viajan de forma muy esporádica y no se suscita un debate como aquí. Me parece hasta kafkiano. Hay partidos en que hay estar. José Miguel iba a estar, pero se levantó con fiebre. Pero es absurdo que tengamos que justificar esto. En Sevilla hay muchísima gente a la que le gusta la foto y los palcos. Hay partidos donde es importante que se esté. Pero la visión que tenéis muchos es muy diferente a la realidad. No estamos hablando de cómo se gestionaban los clubes hace 50 años. No tiene nada que ver con esto. La interrelación es más importante al día siguiente con cuatro capitanes que un 'hola y adiós' en una cena determinada".

¿Se considera un hombre de fútbol?: "Todavía no sé lo que significa. Si significa tener que ir a la comida de directivas o bajar el vestuario, a lo mejor no soy. Si significa multiplicar nuestra capacidad de ingresos por cuatro a lo mejor sí".

¿Se plantea fichar a un director deportivo?: "Si hay una opción que le da valor añadido a la entidad, bienvenido sea. No nos cerramos a nada".

¿Están acomodados los futbolistas del Betis?: "Hay muchos jugadores de calidad. Están preparados para cualquier lance, pero a un jugador de calidad le cuesta más. En actitud no me cabe ninguna duda. No creo que sea un problema de actitud. Hay que buscar cuanto antes la victoria".

¿Dejará al Betis por sus empresas?: "Está coincidiendo una etapa en la que mis empresas están creciendo muchísimo y me requieren mucho tiempo, pero el Betis es mi pasión. Sigue siendo una prioridad para mí. La función del presidente del Betis se hace como un servicio, es una responsabilidad y no un lujo. Si los béticos entienden que el Betis necesita un cambio, no tendría problema en marcharme".