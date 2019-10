El Mudo Vázquez: "Creo que puedo jugar mucho más"

El Mudo Vázquez acudió a la rueda de prensa previa al partido de la Europa League que afrontarán los sevillistas el jueves frente al F91 Dudelange. El centrocampista fue cuestionado acerca de la importancia de la competición europea para el equipo de Nervión, a lo que afirmó que "siempre es muy lindo poder jugar esta competición. Ojalá que hagamos un buen partido y la gente disfrute. Estoy muy cómodo defendiendo estos colores. Con ganas de jugar y aportar cosas al equipo, de seguir creciendo".

Acerca de la competencia que hay en la plantilla afirmó que "puede ser que este año sea una de las mejores plantillas. Eso es bueno para todos porque hay mucha competencia. Todos van a tener su oportunidad de jugar. Sabemos que también hay equipos muy poderosos, que no va a ser fácil llegar hasta el final".

El argentino también fue preguntado sobre algunas críticas que recibe de parte de la grada: "Trato de dar lo mejor. Creo que no a todo el mundo le puede gustar cómo juego. En todos los equipos he rendido bien. Siempre se puede dar más, ojalá que esta temporada hagamos buenas cosas".

Sus repetidas suplencias esta temporada: "Yo sigo trabajando, con la confianza que tengo en mi juego creo que puedo jugar mucho más".

Una posible final de la Europa League: "Desde que he llegado he jugado finales y todas las he perdido, es un momento triste que tengo, pero bueno eso quedó atrás. Ahora es un nuevo año con nuevas ilusiones. Ojalá que podamos jugar primero una final y después ganarla".