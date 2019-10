Todos los goles de Macías, el precoz 'killer' que gusta al Betis

A falta aún de algo más de dos meses para la apertura de la ventana invernal de fichajes, es notorio y evidente que la principal carencia que tiene este Betis está en el centro del campo, donde necesita imperiosamente un pivote defensivo que oxigene y equilibre el alocado ida y vuelta del equipo verdiblanco. En este mercado de enero, por primera vez en muchos años, en Heliópolis no están obligados a buscar pegada, lo que no quita que la comisión deportiva esté atento a los goleadores emergentes, con el mexicano José Juan Macías en los primeros puestos de la lista.

Delantero de Club León e internacional absoluto con el 'Tri' con sólo 20 años y 31 días ha sido seguido en directo por 'scouts' enviados por el Betis en varias ocasiones en los últimos meses y hasta ahora todos los informes recabados hablan maravillas del de Guadalajara, que no para de pulverizar registros. El pasado fin de semana volvió a marcar un gol -bicicleta incluida- y asistió en otro en el triunfo por 2-1 de su equipo ante Pumas. Además de darle los puntos a los de Guanajato, el pujante delantero hizo historia, al sumar su vigésimo tanto en la Liga BBVA MX, convirtiéndose en el más joven de todos los tiempos en alcanzar esa cifra en la máxima categoría del fútbol azteca.

Macías acumula siete tantos en las 12 jornadas que ha disputado en el Apertura 2019 y promedia una diana cada 142 minutos, siendo el más efectivo de la escuadra que comanda Ignacio Ambriz. Sus 20 tantos en la élite de su país los reparte entre los tres que anotó con Chivas -uno de los muchos clubes que están peleando por su fichaje- y el resto con Club León; 15 en la Fase Regular y dos más en Fase Final de la Liga MX.

Con motivo de este récord de precocidad, la liga mexicana, a través de sus perfiles en redes sociales, ha elaborado un reportaje sobre José Juan Macías en el que ofrece un vídeo con sus dos docenas de tantos ligueros y, entre otras cosas, recuerda que es uno de los pocos jugadores que ha completado todos los procesos posibles, desde la categoría sub 13, hasta el máximo circuito nacional. Su camino profesional lo comenzó con Chivas, donde se formó y club con el que debutó en la Liga MX a mediados del 2017. A los pocos duelos de su estreno, hizo un doblete ante Tijuana, en el Estadio Akron, en una demostración de su gran capacidad anotadora y su buen disparo con ambas piernas.

Mientras su proyección se disparaba en la cantera de Chivas, Macías fue pasando también por todas las divisiones de la selección de su país. Se estrenó en la sub 18, pasó por la sub 20 y con la sub 21 está contemplado que dispute los Juegos Olímpicos de Tokio; a pesar de que, desde septiembre pasado, forma parte de la absoluta de Gerardo Martino. Frente a Trinidad y Tobago, debutó y, como no podía ser de otro modo, lo hizo con gol.

Días más tarde, completó su primer doblete contra Bermudas y finalmente, en la cancha del Estadio Azteca volvió a contar para el 'Tata' en el encuentro contra Panamá, en una nueva victoria de la escuadra tricolor. Es decir, en total, en tres apariciones con México, el delantero más efectivo y el más joven de la historia en alcanzar las 20 dianas en la Liga BBVA MX, suma cuatro goles.