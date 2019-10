El Real Madrid ata a Fabián y el Betis hará caja

Fabián Ruiz jugará a partir de la próxima temporada en el Real Madrid. El conjunto blanco ya se interesó el pasado verano en el canterano del Betis, que optó por seguir un año más en el Nápoles y que en las últimas semanas ha visto cómo el rumor de su posible fichaje por los blancos tomaba cada día más forma. Suele decirse que cuando el río suena, agua lleva. Y todo apunta a que el 'acuífero' del palaciego tiene un enorme caudal, para regocijo del club heliopolitano, que volverá a hacer caja con el centrocampista.

Según la noticia adelantada en la madrugada de este jueves en 'El Pelotazo', programa de 'Canal Sur Radio', ya existe un principio de acuerdo entre los representantes de Fabián, en Nápoles y el Real Madrid para que el internacional absoluto refuerce el deteriorado centro del campo merengue, en una operación que no va a resultar nada económica a Florentino Pérez.

El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, ya dio a entender que había contactos en una conversación con medios de comunicación italianos el miércoles pasado. Al ser cuestionado sobre el ex del Betis, no dudó en abrirle la puerta y dar su traspaso por próximo. "¿Fabián y el Real Madrid? La puerta nunca debéis cerrarla, nuestra puerta siempre está abierta. No hay que coger cariño a los jugadores, yo lo hice con Koulibaly y no lo vendí ni por 105 millones, pero llegará el momento en el que debamos venderlo", explicó.

Las intenciones de De Laurentiis con Fabián son evidentes, de hecho el italiano no las ha pretendido ocultar en ningún momento: "Siempre ha sido un jugador top. Si pagué 30 millones de euros por él a pesar de ser desconocido, es porque, tras 15 años en el fútbol, algo entiendo".

Por lo tanto, la intención del conjunto partenopeo con el palaciego favorece los intereses económicos del Betis, que ingresaría el 4,5 por ciento del traspaso del centrocampista en base al mecanismo de solidaridad, y eso, barajándose las cifras que se manejan, supondría un ingreso importante.

Fabián llegó a la cantera bética con ocho años y se marchó con 22, por lo que el club de La Palmera obtendrá un 4,5 por ciento (sobre un máximo del 5%) en caso de cualquier traspaso internacional del jugador -no valdría entre dos clubes italianos-. El 0,5% restante se lo quedaría el propio Nápoles, pues esta normativa abarca hasta los 23 años y el último de ellos el jugador ya vistió la camiseta celeste.

El exjugador del Betis, por su parte, ya había rechazado el primer ofrecimiento de renovación, que llevaría aparejada la inclusión de una cláusula de rescisión elevada, nunca por debajo de los 100 millones de euros. Fabián, según informaba hace unos días 'La Gazzetta dello Sport', no piensa aceptar una cláusula tan alta. Cabe recordar, también, que el Barcelona ha realizado un seguimiento bastante exhaustivo y que el City es otro de los clubes que ha preguntado por el exverdiblanco recientemente.