Sevilla 3-0 Dudelange: Franco Vázquez levanta al Sevilla

Por deseada entre los sevillistas, no dejó de sorprender la titularidad del internacional israelí Munas Dabbur, quien ante el Dudelange se estrenaba de inicio en los planes de Lopetegui. Y con ello, también modificó el técnico vasco su 4-3-3 habitual, para jugar con dos delanteros en paralelo -Dabbur y De Jong-, dejándole el israelí, en fase ofensiva, todo el carril zurdo a Escudero. Sin balón, sí ocupó el ex del Red Bull Salzburgo espacios por la izquierda, jugando Gudelj, Óliver Torres y el Mudo principalmente por el centro.

Por lo demás, lo esperado. Un once formado por los menos habituales y una oportunidad para reivindicarse -aunque no todos lo consiguieron-. También en lo referente al gol, que se resiste y que necesita muchas oportunidades para llegar. Otro argumento más para avivar el debate de la delantera. Y es que la pegada, quizá, no depende tanto del número de delanteros que Lopetegui ponga sobre el campo, sino de la forma de jugar del técnico vasco y lo que éste le pide a su Sevilla. Ante el Dudelange, eso sí, acabó llegando, aunque demasiado tarde y, quizá, más por el demérito de un rival bastante inferior que acabó sucumbiendo en el aspecto físico.

La primera media hora de partido, de hecho, fue un verdadero asedio sevillista ante un F91 Dudelange totalmente encerrado que, no por ello, hizo aguas a su espalda, cuando los de Nervión encontraron los espacios entre líneas; un aspecto en el que destacó con agrado Dabbur.

Escudero, en el 3', fue el primero en avisar, al cazar un mal despeje de Joubert a un balón colgado en el área por Rony Lopes desde la derecha. En el 9', sería Dabbur quien remataría un balón que se le marcharía alto, mientras que Lesquoy, instantes después, impediría el 1-0 con una gran actuación defensiva ante Rony Lopes, a centro de Escudero.

Un disparo fuera de Lavie al cuarto de hora fue la ligera respuesta del conjunto luxemburgués, continuando los de Nervión con su objetivo. Joubert le sacaría el balón a Dabbur en el 16', mientras que minutos después repelería un cabezazo de Franco Vázquez en el área, una vez que De Jong lo prolongara en el segundo palo. Erre que erre el Sevilla FC: un par de ocasiones para el Mudo, un balón al larguero de Sergio Escudero... Y el gol sin llegar.

Lo que sí llegaron fueron los pitos desde la grada. Indicó el colegiado el descanso y el Sánchez-Pizjuán recriminó a los suyos el bajón experimentado durante el último cuarto de hora de la primera mitad. Y como ejemplo, un efusivo Rony Lopes de inicio que fue apagándose como una vela.

De pensar que los tantos llegarían a pares, pasó el Sánchez-Pizjuán a ver errores en el pase y a sufrir con miedo las llegadas de un envalentonado Dudelange. Como la que tuvo Sinani en el 39', que bien pudo ser el 0-1 tras una buena jugada elaborada en un saque de banda. La cruzó y se marchó fuera por poco.

Avisados los de Lopetegui, el Sevilla FC saltó al campo con otro aire y llegaron los goles. En el 47', nada más comenzar, hizo el 1-0. Franco Vázquez, llegando desde atrás, cabeceó a gol un centro medido de Óliver Torres, mientras que Dabbur y De Jong fijaban a los centrales.

Tras el gol , Lopetegui dio entrada a Munir, por De Jong, y a Bryan Gil por un Rony Lopes que no supo ganarse la camiseta de titular. Todo lo contrario que Dabbur, quien hizo méritos suficientes para postularse, gozando en el 62' de otra oportunidad que se le marchó alta de nuevo. Y de cabeza, una vez más, llegó una nueva oportunidad del Mudo, asistiendo Pozo. Joubert, en esta ocasión, lo evitaría.

Claro fue, también, un lanzamiento de Munir desde la izquierda, que se fue arriba por poco. En el 70', Diego Carlos suplió al lesionado Sergi Gómez, llegando en el 75' el 2-0, una vez más por medio de Franco Vázquez, que levantó a un Sevilla FC mudo al ataque hasta el momento.

En el epílogo, con el Dudelange ya desfondado, Munir remachó en el área un centro de Escudero, haciendo el 3-0. Un triunfo cómodo en un partido bastante discreto de los de Nervión, que hicieron honor a la lógica y se impusieron gracias a su superioridad. Un marcador abultado que, no por ello, esconde las dificultades del Sevilla FC para abrir la lata esta temporada, llegando los goles en el tramo final, cuando el conjunto luxemburgués ya estaba entregado físicamente.

El triunfo, eso sí, supone una victoria importante para los intereses de un Sevilla FC que tiene prácticamente encarrilado su pase y que lucha por ser primero. Casualidad, o no, Franco (Vázquez) levantó la cabeza el día indicado; al menos en Nervión.

Ficha técnica:

3 - Sevilla: Bono; Pozo, Koundé, Sergi Gómez (Diego Carlos, m.70), Escudero; Franco Vázquez, Gudelj, Óliver Torres; Rony Lopes (Bryan Gil, m.59), Dabbur y De Jong (Munir, m.52).

0 - Dudelange: Joubert; Bouchouari, Schnell, Cools, Lesquoy; Bernier (Klapp, m.76), Morren, Bougrine (Natami, m.81), Stolz (Bettaieb, m.79); Lavie y Sinani.

Goles: 1-0, M.48: Franco Vázquez. 2-0, M.75: Franco Vázquez. 3-0, M.78: Munir.

Árbitro: Anastasios Papapetrou (Grecia). Amonestó al visitante Lesquoy (m.25) y a su entrenador, Bertrand Crasson (m.65), y al local Pozo (m.66).

Incidencias: Partido de la tercera jornada en el grupo A de la Liga Europa disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante algo mas de 26.000 espectadores.