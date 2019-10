El rompecabezas de Rubi

Está siendo un inicio de temporada muy difícil para el Betis. Los resultados no acompañan al equipo, ahora mismo en zona de descenso con 9 puntos, y el técnico de los verdiblancos no encuentra el sistema de juego apropiado para plasmar su estilo sobre el césped.

Por unas causas u otras, Rubi no ha podido repetir ni un solo once en las 9 jornadas que llevamos del campeonato liguero. El técnico catalán comenzó probando un 4-2-3-1 con Javi García y Carvalho de pivotes, junto a Tello, Fekir, Joaquín y Borja Iglesias en el ataque. A partir de ese momento, las lesiones y sanciones comenzaron un baile de nombres que no ha finalizado a día de hoy.

El primero en caer fue Borja en ese mismo encuentro ante el Valladolid por una lesión en el tobillo, lo que le obligó a ser sustituido en el descanso y perderse el enfrentamiento contra el Barça, donde Loren ocupó su lugar y anotó el que sería su segundo gol de la temporada. El centro del campo también sufrió modificaciones en la goleada del Camp Nou , con la entrada de Guardado y Canales en detrimento de Javi García y Joaquín.

En el partido frente el Leganés fueron Tello y Bartra abandonarían la titularidad para dar entrada a Mandi y Joaquín en la primera victoria del equipo de la temporada. Para el empate en casa contra el Getafe, Borja recuperaría su plaza en el once inicial, además de dar la primera titularidad de la temporada a Kaptoum en el mediocentro y a Barragán en el lateral derecho. En este partido acabaron expulsados William y Loren, lo que llevó a Rubi a probar con Javi García y Guardado en el medio para la visita a Pamplona, donde Juanmi salió de inicio por primera vez.

Tras la Jornada 5 llega el cambio de dibujo y Loren, con tres goles hasta el momento, llega al once para acompañar a Borja en punta de ataque. Entre los dos firman los tres tantos del Betis ante el Levante y no vuelven a salir del once tipo del técnico barcelonés. Álex Moreno también se estrena en ese partido como lateral izquierdo, dejando buenas sensaciones que lo hacen repetir en las jornadas siguientes.

En la goleada sufrida ante el Villareal, Rubi prueba con el doble lateral formado por Pedraza y el propio Moreno por la izquierda, dejando a Carvalho como único pivote del equipo. En ese momento llega la lesión de William y el técnico verdiblanco comienza las probaturas en el medio, con Guardado y Canales frente al Eibar y con Javi García en la derrota en San Sebastián.

Ahora Rubi tendrá que volver a variar el once tras la derrota sufrida ante la Real Sociedad. No se trata de una novedad para el técnico, que ya en el Espanyol tuvo que cambiar el dibujo del equipo pasando de un 4-3-3 a un 4-4-2 en rombo, e incluso llegó a jugar con defensa de 3 frente al Betis de Setién y al Barcelona.