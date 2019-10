Cuando el Sevilla tuvo atado al central más prometedor de Europa

Se equivocó mucho, pese a que Monchi le había dejado antes de irse a Roma la planificación medio avanzada, pero es verdad que tampoco el club tuvo mucha paciencia con él. Así, tras caer goleado con Vincenzo Montella en la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona (5-0), José Castro tomó la determinación de destituir como director deportivo a un Óscar Arias que ya se encontraba planificando la siguiente temporada.



No se sabe, obviamente, qué habría sido del Sevilla FC si el onubense, y no Joaquín Caparrós, se hubiese encargado de fichar, pero ESTADIO sí pudo conocer que Arias llegó a tener atado, y a coste cero, al central más prometedor de toda Europa.



William Saliba (18) tenía entonces 17 años y estaba al borde de su primer contrato profesional. Arias le tenía convencido para que recalase en el Sevilla Atlético, con la promesa de subir pronto al primer equipo, aunque su marcha le frenó todo y la nueva dirección deportiva no atendió al informe que dejó el ahora encargado de fichar en el Cádiz CF recomendando su llegada.



Como el Sevilla FC no lo fichó, el Saint-Étienne logró renovarle y sacarle, posteriormente, 30 millones de euros al Arsenal FC por su traspaso. Los 'Gunners' lo han dejado esta temporada cedido en 'Les Verts' y, tras unas pocas actuaciones, ya nadie duda en considerarle como el joven marcador del Viejo Continente con más futuro.



Con cierto parecido a Raphaël Varane, en el Arsenal, con sempiternos problemas en el eje de su zaga, ya está deseando que acabe la temporada para que comience a jugar de rojo y blanco... pero en Highbury.





St Etienne with and without William Saliba in the starting line up since the start of last season



Win Percentage

- With 73% Without 36%



Avg goals conceded per game

- With 0.7, Without 1.3