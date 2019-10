Rubi: "Me encuentro con la fuerza máxima para preparar el partido del Celta"

El técnico del Betis, Rubi, ha comenzado su comparecencia en rueda de prensa explicando la jugada del gol de Granada. Una acción muy protestada por los jugadores verdiblancos que reclamaban una posible falta sobre Guardado: "Nosotros hemos pensado que, bueno, mal pensado, que no había ley de la ventaja, que era una falta sobre Guardado, pero lo cierto es que después hemos tenido tiempo de solucionar la jugada y ahí está el error. El equipo lo ha pagado caro, ha sido un partido igualado, mucha intensidad pero poco fútbol y se lo ha llevado el Granada porque está en ese momento, a ellos todo les sale todo cara y a nosotros cruz".

El Betis necesita ganar: "Está claro que lo que necesitamos es un resultado. Se ha visto un Betis al máximo nivel de implicación, los jugadores han vivido el partido con intensidad, hemos igualado eso sabiendo que no es nuestro fuerte, hemos intentado tener el balón, en el contraataque hemos perdido el partido. No solo por eso, pero podíamos habernos puesto por delante en alguna acción de esas y bueno, tenemos que sacar esto adelante".

¿El último partido de Rubi en el Betis?: "Yo creo que no, no es una cosa que decide Rubi, lo que yo trasmito es que me encuentro con fuerza al máximo para preparar el partido del Celta e intentar ganar".

El trabajo de Rubi en el banquillo: "La verdad es que no estoy nada contento con mi trabajo, estamos dedicando mucho esfuerzo y horas, intentando tomar decisiones correctas, todo tiene un motivo y a mí me gustaría que hiciéramos este esfuerzo entre todos para poder ganar al Celta y cambiar la dinámica".

¿Qué le pasa al equipo?: "En el máximo nivel el no ganar de forma consecutiva genera desconfianza. Cualquier cosa te afecta, nos han marcado el gol y éramos otro equipo. Hemos tenido la de Canales al palo, la de Emerson... Lo que no van a ver es un entrenador hundido, que no piensen que el Betis se va a ir a segunda porque no va a pasar. Sabemos que hay cosas que mejorar y lo que necesitamos es el resultado y lo vamos a trabajar al máximo".