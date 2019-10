Celades Vs. Lopetegui: el alumno reta a su profesor

Pelear por los mismos objetivos ha provocado que Sevilla FC y Valencia CF hayan dado a luz a una encendida rivalidad que cada año parece ir a más. El gol de Mbia también contribuyó lo suyo... Pero, en el choque de este miércoles, habrá dos amigos en sus banquillos.

Julen Lopetegui y Albert Celades son dos viejos conocidos que han trabajado codo con codo. Ya coincidieron como futbolistas en el Barça, cuando el actual entrenador sevillista agotaba su carrera y el preparador che daba sus primeros pasos, pues les distancian nueve años de edad.

Pero es al abrigo de la Federación cuando ambos forjan una relación de profesor y alumno. Celades llegó en 2013 a las categorías inferiores de la selección y se hizo cargo un año después de la sub 21, cuando Lopetegui se marchó al Oporto. Pero tras el regreso del vasco en 2016 para dirigir a la absoluta, no dudó en tirar del andorrano como asistente, llevándoselo incluso al Real Madrid el pasado curso, por lo que incluso se especuló con la posibilidad de que lo reclutase de nuevo para el Sevilla.

No fue así y ahora Celades se ha estrenado en un banquillo de Primera división para convertirse en rival directo de su mentor, aunque no esconde que, junto a Del Bosque, el sevillista es uno de sus "grandes referentes". "Tengo una gran relación y he aprendido muchísimo de él", reconocía hace unas semanas. Julen, por su parte, también elogiaba ya a su próximo rival cuando éste aún dirigía a la sub 21. "Está más que preparado para cualquier reto, es un gran chico, tremendamente inteligente", dijo de él.

Con elogios cruzados, mañana se verán las caras por primera vez (también se estrena Lopetegui ante el Valencia) y lo harán en un duelo de alto voltaje. Ambos se conocen muy bien y por ahí puede llegar el problema, porque pocos entenderán mejor que Celades los entresijos del librillo de Lopetegui y el modo de hacerle frente. En manos de su maestro queda el hecho de haberse reservado alguna enseñanza.