Dani Jiménez habla del Sevilla, de sus técnicos y del mensaje de Palop

Dani Jiménez está viviendo un momento dulce en el Alcorcón, al que llegó en 2015. Salió de la cantera del Sevilla, club en el que fue quemando etapas desde los diez años hasta el primer equipo, en el que estuvo con Gregorio Manzano y en el que después coincidió con Marcelino García Toral, los dos técnicos que más le han marcado en su carrera.

Dani Jiménez (Lebrija, Sevilla; 1990) cumple su quinta temporada en Alcorcón. En las tres primeras no tuvo mucha continuidad, pero la pasada, con Cristóbal Parralo de entrenador, y la presente, con Fran Fernández, se ha asentado en la titularidad y está siendo uno de los jugadores más destacados del conjunto alfarero.

P: ¿Qué balance hace de este inicio de temporada?

R: Positiva pero mejorable. Estamos en unos puestos bastante coherentes. Nos gustaría estar mucho más arriba, pero analizo fríamente los partidos y algunos los podríamos haber cerrado antes, pero por cosas que se nos escapan no ha podido ser.

P: El Alcorcón es el peor local en números y fuera es el único invicto. ¿Por qué esas dos caras que está mostrando el equipo?

R: Cuesta asimilarlo. Muchas veces los partidos se hacen más abiertos fuera, tenemos más espacios y a Santo Domingo los equipos vienen más a encerrarse y a nosotros igual nos cuesta. No estamos obsesionados, pero si nos preocupa que el buen rendimiento llegue. Podemos mejorar mucho más en casa y fuera hay que mantenerse.

P: ¿Siente que personalmente está en uno de los mejores momentos?

R: Ojalá pueda decir que el mejor momento está por llegar, pero sí que he evolucionado positivamente. Me queda mejorar en muchas facetas, pero me siento bien en el club. Llevamos muchos goles en contra, pero quedan muchos partidos por jugar y espero mejorar números.

P: ¿A qué puede aspirar este Alcorcón?

R: Hasta dos tercios de la competición no sabemos. Primero queremos conseguir los 50 puntos y si después hay tiempo para ilusionarse mejor. Se ha confiado en un proceso nuevo en el club y tenemos la ilusión de estar arriba. La competición está un poco loca y hay que saber que ahora puedes estar bien y luego mal. Hay que ser cautos, precavidos e ir poco a poco.

P: ¿Piensa que la afición ha recuperado la ilusión que había perdido las últimas temporadas?

R: Pienso que es positivo el cambio. A nivel de club parecía que nos estábamos estancando y la nueva propiedad está queriendo dar un nuevo aire con jugadores de otros países que han apostado por Alcorcón. Lo demás depende de nosotros. Estamos ofreciendo un juego bastante atrevido y ojalá sea un año de nuevas ilusiones. Tenemos que ser agradecidos con la afición porque han sufrido mucho estos años.

P: Salió de la cantera del Sevilla y estuvo a punto de debutar con el primer equipo. ¿Qué faltó?

R: Es casualidad o mala suerte. Estuve de los diez a los veintiún años pasando por todas las categorías, incluido cantera. Estuve convocado con el primer equipo en 29 ocasiones entre Liga, Copa y partidos europeos. No pude debutar y cumplir el sueño pese a que lo vi cerca. Me quedó la espinita, sobre todo por la forma que salí, que no creo que fueran las más acertadas. Me dijeron que no contaban conmigo cuando había rendido bastante bien, pero en el fútbol hay cosas que no puedes controlar.

P: ¿Esa herida ha cicatrizado ya?

R: Creo que sí. Tampoco tengo rencor al club que me dio todo. Soy bastante agradecido con el que se lo merece. Si ahora mismo estoy en Segunda será por los valores a nivel físico, técnico y táctico que me inculcaron durante esos años y, aunque tengo esa espinita, sí les agradezco lo que me dieron.

P: Tuvo de entrenadores, entre otros, a Manolo Jiménez, Gregorio Manzano, Marcelino García Toral y Míchel. ¿Hay alguno que recuerde especialmente por lo que aprendió?

R: Sobre todo Manzano. Fue el que decidió llamarme a mí y no a otro compañero para el primer equipo con 19 años, cuando estaba Javi Varas. Manzano me dio la oportunidad, confió en mí, y luego para madurar futbolísticamente diría Manolo Jiménez.

De Marcelino diría que no es casualidad lo que ha conseguido. Tiene un cuerpo técnico que trabaja mucho, se basa mucho en la ciencia y se actualiza constantemente. Me sorprendió como trabajaba.

P: ¿Diría que Manzano y Marcelino son los dos entrenadores que más le han marcado en su carrera?

R: He tenido muchos y de algunos he aprendido bastante, pero quizá ellos sí. También, por ejemplo, Luis García Tevenet, en Huesca. Coincidí con él cuando estaba de segundo entrenador en el Sevilla y fui a Huesca porque estaba él allí. Todo lo que he mamado en la cantera del Sevilla ha sido muy positivo para el devenir de los años.

P: ¿Cómo es trabajar con Fran Fernández?

R: Es un entrenador muy exigente. Lo cuida todo al detalle, muy implicado, vive el fútbol de manera muy intensa y lo que hizo con el Almería no creo que sea casualidad. Es causa de un gran trabajo y si el nuevo propietario ha confiado en él será por algo. Está demostrando su valía, pero necesitamos un poco más de tiempo para aprender su método. Lo que sí está claro es que ha habido un cambio de juego y atrevimiento respecto a otros años. Es un entrenador muy de fútbol e implicado para mejorar.

P: Para los que no le conozcan, ¿por qué se decidió a ser portero y no delantero, por ejemplo?

R: Eso me pregunto cada día. Es curioso cómo pasó. Mis padres trabajaban, no podían llevarme a la escuela y ahí estaba mi abuelo Paco, al que le tengo que agradecer mucho. Me apuntó a las pruebas del Club Atlético Antoniano, un equipo de mi barrio de Lebrija. Había muchos niños y en ese momento el entrenador dio petos a todos, nos pidió dividirnos y no sé por qué, con siete años, me fui a la portería y no me arrepiento.

P: ¿Ha tenido algún portero referencia?

R: Si hablara de referentes diría Andres Palop o Javi Varas porque los dos fueron muy compasivos conmigo, hemos tenido muchas charlas para mejorar y han sido claves.

Un ejemplo es que hace tres o cuatro años cometí un error en Valladolid y no sé por qué, porque no tengo su número, recibí un mensaje de Palop. Ese detalle te da muestras de cómo es.