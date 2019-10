Valencia-Sevilla F.C.: Una plaza para dar el estirón

Anda el sevillismo ilusionado con el equipo que Monchi ha confeccionado y Lopetegui ha sabido armar desde primera hora. Sus señas de identidad son de las que gustan por Nervión: intensidad, físico, pundonor... y calidad. Sólo se echa en falta una mayor pegada para que abrir la lata no parezca un parto en cada partido. Pero hasta ese mal detectado ha encontrado remedio en las últimas citas. Sus delanteros, De Jong y Chicharito, ya marcan. E incluso el defenestrado Dabbur ha demostrado que puede ser una opción válida. Si a todo ello se suma el gran momento de forma de jugadores como Navas, Fernando, Diego Carlos u Ocampos, por citar sólo algunos, la ecuación no puede sino dibujar una sonrisa en el rostro de los sevillistas.

Pero en el fútbol, los triunfos pasan pronto a ser historia y el partido siguiente es lo único que importa. El movimiento se demuestra andando. Por eso, Lopetegui y los suyos, lejos de bajar la guardia, necesitan corroborar hoy esas buenas sensaciones con un triunfo de peso ante un rival directo que les mantenga en la zona noble de la tabla y aporte más fuego a la encendida llama de la ilusión de su gente.

Para ello, deberán rebelarse contra la reciente -y pobre- historia de este equipo en los grandes escenarios de nuestro fútbol. ¡Cuatro puntos de 105 posibles! Ese es el bagaje blanquirrojo en las últimas ocho temporadas en sus visitas al Camp Nou, el Bernabéu, el Calderón antes y ahora el Wanda, San Mamés... y Mestalla, que esta tarde, como es habitual, aguardará de uñas una vez más al conjunto sevillista por la rivalidad alimentada en los últimos tiempos, sin poder borrar aún de su memoria aquel cabezazo de Mbia...

Pero todo eso es historia. Importa el presente. El que dicta que este buen Sevilla, tras plantar cara sin éxito a los dos gigantes de LaLiga, necesita dar un golpe en la mesa. Y nada como una plaza de este calibre para dar el estirón en el nuevo crecimiento que ha auspiciado el 'mago' de San Fernando.

De su lado, además, están las bajas de un Valencia que con Celades -pupilo de Lopetegui- no acaba de encontrar el camino y viene de ceder un empate en Champions ante el Lille y caer en El Sadar. No estarán Rodrigo, por sanción, ni Gameiro, por lesión, además de Cheryshev o Guedes, por lo que el técnico che dejará a un lado el 1-4-4-2 para volver previsiblemente al 1-4-3-3 y dar entrada a jugadores como Ferrán Torres o Kang In, que vuelve tras sanción.

El técnico sevillista, por su parte, medita hacer rotaciones ante la dureza del calendario que se avecina, con el Atlético en Nervión dentro de tres días y el derbi en el horizonte (si no se aplaza por las elecciones).

Así, Óliver podría entrar por Nolito en la izquierda para ganar control de balón, mientras que el Mudo es otro de los que pide paso y también opta a un sitio en la medular, donde Fernando, apercibido, podría dejar su sitio a Gudelj. Arriba, mientras tanto, Chicharito parece haberse ganado la titularidad en detrimento de De Jong. Rotaciones nada descabelladas por el recuperado fondo de armario.



¿Sabías qué?

Cinco futbolistas han pertenecido a las plantillas tanto del Sevilla F.C. como del Valencia. En el cuadro sevillista Banega y Munir tienen pasado che, mientras que Gameiro, Cheryshev y Kondogbia formaron parte de la plantilla del Sevilla FC en temporadas pasadas.



El Hándicap

Hay que volver la vista hasta el año 2012 para encontrar la última victoria del Sevilla F.C. en campo del Valencia. En aquella fecha el conjunto andaluz venció por 1-2 con un tanto del hoy capitán y leyenda del club Jesús Navas.



Apuesta destacada

