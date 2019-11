Paco Gallardo: "Formación y ganar tienen que ir ligados"

No se trata de ningún desconocido. Canterano sevillista, jugador del primer equipo, entrenador en diferentes categorías e, incluso, miembro de la dirección deportiva, Paco Gallardo camina con pasos firmes en su nueva andadura en el Sevilla Atlético. Quienes le conocen o se acercan a él, destacan su sencillez y trato afable, el mismo que aplica ahora a las jóvenes promesas sevillistas, que tiene clasificadas en el décimo puesto de un exigente Grupo IV de Segunda B, en el que hay equipos de la historia y potencial del Cartagena, San Fernando, Córdoba o UCAM, a los que ha vencido.

Sin embargo, sería un error identificar su cercanía con laxitud. Tiene claro que está en formación y, por ello, pasó por cadetes (selección andaluza y Altair, equipo afiliado al Sevilla) y el Sevilla C en Tercera, experiencias que están forjando a un entrenador, según sus palabras, "cercano, pero con normas", una filosofía que le lleva a formar con victorias compitiendo para llegar en las mejores condiciones a la elite, y pensar exclusivamente en su futuro más cercano, sin hacerse castillos en el aire con el sueño de llegar algún día al banquillo del primer equipo.



- Balance de las primeras diez jornadas€

- Positivo. Bastante contento de las diez jornadas que llevamos disputadas. Nos ha dado tiempo para testar cómo es la categoría, el equipo que tenemos. Qué podemos hacer con este equipo. Contento también porque ya todos los jugadores han participado y en un gran número de partidos. Eso es positivo, el hecho de que llevemos diez jornadas y que ya todos hayan participado. Confiemos en seguir esa proyección.



- Décimo, a cuatro puntos de los 'play off' y del descenso. ¿Mejor de lo esperado, dada la incógnita que supone cada temporada en un filial por los importantes cambios que sufre?

- Contento. Lo que nos quedaba era saber qué plantilla íbamos a tener. Es cierto que tengo suerte de tener una buena plantilla, además de un Tercera y un División de Honor Juvenil, que en un momento dado también se puede tirar de esos jugadores, a los cuales estoy mirando.



- Como cada verano, se fueron jugadores importantes (Curro, Djak, Bryan Gil al primer equipo€) y llegaron varios fichajes. No llegó un mediocentro defensivo que se contemplaba incorporar€ ¿Satisfecho?

- Yo en el tema de la planificación no me meto. Soy un entrenador que cuando acepto un reto, acepto entrenar lo que esté a mi disposición. El Sevilla tiene una gran cantera, no lo digo yo, sino la historia del Sevilla. En ese sentido, no me fijé en la planificación. Mi única preocupación es entrenar a los jugadores que tengo. Los 22 más el 25 del Sevilla C y DH Juvenil. No buscábamos una demarcación específica. Sí, alguna oportunidad como Pedro (Ortiz) o Ibra, que se hicieron, pero la cantera del Sevilla es grandísima. Estoy para entrenar lo que me dan y lo que me dan es bastante bueno.



- El caso concreto de Bryan Gil, dado su poco protagonismo en el primer equipo, ¿se contempla que pueda actuar en el filial para sumar minutos?

- No ha sido nunca jugador mío, ni nunca me lo han comentado, con lo cual, bastante tengo con los jugadores que dirijo como para preocuparme de Bryan. Yo estoy contento. Ni he preguntado ni el club tiene nada que decirme nada porque entiendo que es jugador del primer equipo.



- Sí cuenta con dos apuestas suyas, Carlos Álvarez y Juanlu, que con 16 años son ya jugadores del primer filial€

- En un principio, venían a la pretemporada. Sí es cierto que los conocía. Pienso que nos pueden aportar cosas y a partir de ahí son jugadores del Sevilla Atlético. Los que están son porque pensamos que a día de hoy pueden aportar cosas y en este caso, igualmente.



- No mira el DNI...

- No. No me gusta. Sólo miro números, datos, y ver si esos jugadores pueden aportarnos cosas diferentes en el campo. Da igual la edad que tengan. En partidos ante rivales importantes como Cartagena o Córdoba fueron titulares y participaron, y lo fueron porque nos podían aportar algo diferente para ganar el partido.



- Las lesiones todavía no han dejado ver a otra de las perlas, Lara. ¿Cómo se encuentra?

- Está ya en el proceso final de su recuperación. Ha tenido un pequeño parón, pero ya está olvidado, está con el grupo trabajando casi con normalidad. Esperemos que en poco tiempo lo tengamos con nosotros.



- Objetivo, por ahora, más que cumplido, sabiendo que el principal, en un filial, siempre es la formación...

- Yo digo que la formación siempre tiene que ir ligada con el competir y conseguir victorias. No creo que haya una formación buena sin ese aliciente de tener que ganar o esa obligación de tener que ganar. Tenemos que formarnos, pero tienen que tener el gen ganador, ambicioso, de querer estar lo más arriba posible. Formación y ganar tienen que ir ligados. Se lo transmito. No me vale un partido que no hayamos ganado y nos formemos.



- En el actual estatus del primer equipo, así lo requiere...

- Totalmente. Estamos formando jugadores para el primer equipo y el primer equipo es ganador. La exigencia tiene que ser máxima y ellos deben saber que esa exigencia de ganar todos los partidos la deben tener y en esa línea estamos.



- De ahí esas victorias ante equipos grandes de la categoría: Cartagena, San Fernando que iba líder, Córdoba o UCAM.

- Sí, nosotros por ejemplo esa exigencia de ganar sí la hemos conseguido con equipos como el Cartagena, que leía el otro día un artículo que era de los equipos con mejores números de Europa. San Fernando, que venía de ser el mejor equipo de los cuatro de Segunda B€ Esto quiere decir que el equipo puede dar. Quizá el aspecto a mejorar es el hecho de no haber conseguido victorias ante equipos que están por debajo nuestra. Esta semana contra el UCAM hemos dado un cambio y debemos seguir esa línea para seguir compitiendo cada domingo.



- ¿Se está viendo el SAT que quiere o queda un margen de mejora?

- Queda mucho. Estos chicos tienen un margen de mejora bastante grande. Se debe ir viendo un Sevilla Atlético todavía mejor. En ello estamos.



- Hay dos datos llamativos de este SAT. Por un lado, es el equipo que más jugadores ha empleado del G. IV, con 25, y el cuarto que menos minutos suma perdiendo (106'), según el portal especializado @vintage_stats.

- En la cantera del Sevilla hay grandes jugadores y hay que verlos a todos. Cuando me dicen qué jugador de los que tienes va a llegar al fútbol profesional, digo que depende de ellos y del entrenador que tengan. Por eso, hay que darle la oportunidad a todos. En todas las alineaciones hay cuatro o cinco cambios. La competitividad crece y el equipo, también. Eso quiere decir que hay buena plantilla, habla del buen hacer que se está haciendo en la cantera del Sevilla desde abajo. Que estén jugando todos es también un triunfo de todos los entrenadores de cantera que lo forman. Respecto al segundo dato, siendo un filial, es bastante meritorio, pero no nos queda otra que seguir trabajando. Intento en su formación que dentro de un partido sepan jugar esos 'minipartidos' que hay. Ahí es donde más incidimos y el equipo está respondiendo. Cuando hay que defender, el equipo se está defendiendo; cuando tiene que dominar, domina. Y no once o doce, sino los 25 jugadores que tenemos actualmente.



- ¿Tiene un canterano, que además llegó al primer equipo, como su caso, una sensibilidad especial a la hora de dirigirlos y formarlos?

- No cabe duda. El hecho de haber estado en la casa tanto tiempo como canterano y haber sido jugador hace que haya muchas situaciones que me sean familiares. En ese sentido intento estar lo más cerca posible a los jugadores, que no me vean como un entrenador distante, autoritario, sino que me vean cercano. Saben que conmigo pueden tener un trato profesional como personal, estoy abierto a ellos. Tengo la suerte de tener un cuerpo técnico que también lo es. Les digo que aquí estamos para disfrutar; a sufrir no se viene. El disfrute tiene que se mutuo.



- Por lo tanto, no le hace falta sacar el látigo...

- No. Sí que soy muy estricto. Muy de normas y de ahí no me salgo. Tener un orden y un respeto, saber estar en cada momento. Todo ello te da mucho y teniendo eso podemos tener toda la confianza del mundo.



- Viendo jugar a su equipo lo mismo se ve un gol de un balón en largo peinado por Diabate o tras una gran acción combinativa, como el reciente 2-0 de Pana al UCAM. ¿Cómo es el Paco Gallardo entrenador?

- Entiendo que como estoy en una cantera y en el Sevilla Atlético, concretamente, le tenemos que dar a los jugadores variedad de registros porque no sabemos en un futuro qué se va a encontrar. Si estuviera en otro equipo, seguramente me adaptaría a lo que más desearía yo y tendría a una serie de jugadores. Aquí, como ya he dicho, tengo un número de jugadores y soy quien los tiene que trabajar. En ese sentido, intentamos que tengan variedad en el juego, dependiendo de los jugadores que tengamos en el campo, del rival que esté enfrente, así se darán unas situaciones u otras.



- Por su larga trayectoria, ha bebido de muchas fuentes...

- He tenido la suerte de tener a grandes entrenadores, como en la cantera como luego en los equipos que he jugado. Pero no tengo ningún entrenador definido para afirmar que Paco Gallardo es así. Me adapto a la categoría, a los jugadores que tengo y al rival que me voy a enfrentar. No me cierro a nada. Habrá un día que pueda jugar con cuatro, otro día con tres, con dos delanteros, con uno€ Creo que eso enriquece, tanto al entrenador como a la plantilla. Usamos diferentes sistemas en ataque y en defensa. Así le damos al jugador más variedad y se puede adaptar a lo que en un futuro se puede encontrar. El día de mañana si Paco Gallardo es entrenador de un equipo, puede jugar a esto, y se acabó, pero entiendo que estamos ante un equipo en formación.



- ¿Qué está siendo más difícil: el SAT o el Sevilla C?

- Son categorías diferentes. El Sevilla C, el Altair, la Andaluza es pasado. Han sido etapas formativas para mí, que debía tenerlas. Pasé por una selección como la Andaluza (sub 16), me quería testar. A cadetes en Altair, siendo de primer año, me enfrenté a contra jugadores más grandes y ahí tuve que resolver determinadas situaciones y, luego, el Sevilla C. Para mí, quizá, lo fácil hubiera sido coger a equipos dominadores, pero para mi formación creo que esos eran los pasos que debía ir dando y agradecido al club que me ha permitido darlos.



- No todos los ex futbolistas siguen el mismo camino. ¿Qué le ha aportado competir en cadetes o Tercera división en su formación como técnico?

- Tengo que aprender muchísimo. La selección, por ejemplo, me aportó gestión de grupo, saber seleccionar qué jugadores podían ser los mejores para una idea que tenía de juego, resolver una serie de problemas como ver a dos o tres jugadores de la misma demarcación siendo los mejores de Andalucía; enfrentarme a otras provincias; tener más tiempo para trabajar, ver lo que quería hacer. Luego, el Altair, siendo de primer año, enfrentarme a equipos mayores y en Tercera, al ser un equipo de la casa, con jugadores que no sabíamos dónde iban a estar (segundo equipo, salir€), en esa categoría, donde muchos entrenadores te dicen que para ser entrenador tienes que pasar por Tercera, quería conocerla. Antes de coger al equipo hablé con entrenadores que llevaban muchos años en Tercera, saber por qué esa categoría era tan complicada. Ahí estaba mi formación y antes de dar un paso como el SAT, tener esa formación y las ideas claras de qué es lo que tengo que hacer. Sigo aprendiendo, con un equipo joven, donde me encuentro diferentes situaciones que tengo que resolver y eso es formativo para mí y mi cuerpo técnico.



- ¿Qué le decían esos entrenadores de Tercera?

- Que era una categoría donde me iba a encontrar momentos diferentes de juego, dependiendo de qué equipo, con gente muy veterana, mucho juego directo€ Con todo eso me quería encontrar porque en esas dificultades se crece. Deseaba dar los pasos que he dado para formarme. De qué me vale llegar a un filial como el Sevilla Atlético y encontrarme con situaciones a las cuales nunca me había enfrentado. De todas formas, soy una persona que me gusta rodearme de los mejores en cada una de las áreas, tanto del cuerpo técnico como del 'staff' que tengo y que me aportan mucho.



- Pese a su paso por los despachos en la secretaría técnica, escuchándole hablar, parece claro que su futuro en el fútbol está en los banquillos...

- Eso fue una necesidad que estaba ahí. Doy gracias por haber pasado, pero ya está pasado. Contento, le doy las gracias a Joaquín (Caparrós), por haber estado también unos partidos en el primer equipo, mano a mano con él. No podré agradecérselo nunca.



- Se habla del SAT de Paco Gallardo y Carlos Marchena. ¿Cómo es su relación con él?

- Ya estuvo conmigo en Tercera. Somos un complemento perfecto. Es una relación especial desde pequeños, cuando nos conocimos en la ciudad deportiva. Es una suerte para mí y para todos los jugadores tenerlo al lado. Creo que no nos damos de quién está al lado, es una leyenda del fútbol español, de los jugadores más importantes, el único con dos Copas del Mundo, junto a pocos más, ha conseguido menos la Champions, todos los títulos€ Y, sobre todo, es ganador. Todo el mundo quiere a ganadores a su lado y yo el primero. Un tío que gana y tal como llega al vestuario ya está pensando en cómo ganar el siguiente partido. Esa exigencia nos hace a todos crecer. Es un orgullo que esté con nosotros.



- Su formación continúa, pero sueñe. Después de jugar en el primer equipo, entrenar al filial, haber militado en la secretaría técnica, ¿se ve entrenando algún día en el Sevilla?

- De verdad, lo que me veo es entrenando mañana. Soy una persona que cuando era jugador, y no lo digo ahora por ser políticamente correcto, siempre decía que quería jugar y disfrutar. Donde fuese. En dos años he pasado por muchos puestos y donde esté, lo que quiero es ser feliz. Así puedo transmitirle a mis jugadores lo que quiero. Lo que tengo ganas de entrenar mañana y ganar en Mérida. Para qué pensar más allá.



- ¿Qué opina de una figura de la cantera como Jesús Navas? Es un ejemplo para todos sus jugadores...

- Que Jesús bata todos los números y registros que está haciendo, es un orgullo. La pena es que se fuera unos años, si no, hubiera sido inalcanzable; que sea nuestro capitán es un reflejo para los canteranos.



- ¿Y de José Antonio Reyes? Usted compartió vestuario con él...

- Recordarlo me da alegría porque he vivido muchas cosas con él muy bonitas, y a la vez tristeza porque no pueda disfrutar de todo lo que está cambiando el Sevilla y que no esté aquí. Ha sido muy importante para el Sevilla, una leyenda.