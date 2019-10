Rubi: "Le dimos la vuelta con más casta que fútbol"

El Betis afrontaba el partido contra el Celta como una final, especialmente para su entrenador quien se encuentra en el alambre tras los pobres resultados obtenidos en este inicio de temporada. El gol de Aspas parecía sentenciar a Rubi. Sin embargo la aparición de Fekir en el minuto 90 permite al catalán coger aire y estar en el banquillo el sábado ante el Real Madrid.

Al finalizar el encuentro, el preparador verdiblanco tenía claro que habían conseguido la victoria "con mucha más casta que fútbol". A pesar de que los de Heliópolis empezaron poniéndose por delante gracias a un tanto de Emerson, el penalti resultó "un jarro de agua fría. Habíamos cambiado la dinámica de la segunda parte con la entrada de Guardado" asguraba sobre un segundo tiempo donde el Celta avasallaba al Betis desde la salida de los vestuarios. "Hasta cierto punto era normal, hemos corrido mucho en la primera parte para estar encima, presionar muy fuerte, hemos hecho un desgaste importante contra un equipo que cuando bajas mucho tiene buenos peloteros" afirmaba para los micrófonos del Partidazo de Cope.

Victoria importante en el último minuto: "Hoy contentos, hablaba el otro día de caras y cruces y hoy nos ha salido cara en el último minuto"

Sufrimiento durante el partido: "Sufro siempre mucho, pero también soy mas o menos tranquilo. El sufrimiento va por dentro. Esta profesión supone sufrir continuamente".

El Gol del Fekir: "Mucha alegría porque sabes que el gol en ese minuto significa llevarse el partido casi seguro. En la segunda parte lo hemos pasado mal, el rival ha hecho un buen partido. Saber que te llevas la victoria te da una recompensa muy grande".

Piña del equipo con el entrenador: "La plantilla, el cuerpo técnico, mucha gente que trabaja en el club ... todos estamos bastante unidos en muchas facetas, pero es verdad que se pasa mal cuando no se gana. Aquí se sabe estar, que el momento es duro y hay que estar juntos. En ese sentido estoy muy contento de que lo estamos pasando mal pero la gente ha sabido estar al lado de su entrenador y de sus jugadores".

Nervios en la noche previa: "No, de verdad que no. Cuando uno trabaja tantas horas y llega agotado a casa, intenta buscar soluciones, ayudar al equipo y por tanto lo da todo... le permite tener la conciencia tranquila sabiendo que también uno se equivoca obviamente"

No todo depende del trabajo: "Eso es verdad, pero también es verdad que no priorizo mi situación personal a que el equipo gane".

Relación con el presidente: "Hablamos bastante a menudo. Vinieron a Granada en el autocar y volvimos juntos. Son gente que sabe estar y que sabe que hay momentos en los que toca estar unidos y la verdad siempre me he recibido muy buen trato por todos los empleados, los dirigentes del club, la direccion deportiva... no me puedo quejar de nada. Se pueden quejar ellos más de mí que yo de ellos".

Próximo rival el Madrid, que ha ganado 5-0: "Ya sabes que públicamente en su día dije que con el aplazamiento del partido, aunque obviamente prima la seguridad, los que vamos después tenemos una desventaja, así de claro".