Otro empate, 1-1 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, intensificó los contrastes del Atlético de Madrid en esta temporada, mientras se sostiene a sólo un punto del liderato con los goles de Álvaro Morata, la reivindicación de Ángel Correa o la reafirmación de Felipe Monteiro en la defensa. Y pese a la irregularidad, a la inconstancia en un partido completo, a un inicio con dudas, a sus versiones opuestas dependiendo del tramo de los duelos, a la frustración que mantiene Diego Costa sobre la portería contraria, a la decepción repetitiva de Thomas Lemar o a la decaída en los últimos choques de Kieran Trippier.



1 - UN PARTIDO, DOS ATLÉTICOS:

No ha logrado aún un partido completo al cien por cien con la versión más fiable, reconocible e incontestable del Atlético de Diego Simeone. Es una dinámica que se repite desde el inicio del curso, desde el primer choque contra el Getafe, pero cuya sensación se ha amplificado en los últimos encuentros hasta ser una evidencia.

Ya le ocurrió contra el Eibar (3-2), el Juventus (2-2), el Valencia (1-1), el Athletic Club (2-0), el Alavés (1-1), el Sevilla (1-1)... En estos dos últimos casos con una divergencia extrema en cuanto a ambición, determinación o planteamiento, porque no fue a por el partido ni a jugar en campo contrario hasta la reanudación. Los números goleadores también reflejan tal diferencia. De los 17 tantos que acumula en sus 15 partidos oficiales (7 victorias, 7 empates y 1 derrota), cinco han sido en el primer tiempo y doce en el segundo. Y de las siete dianas que ha marcado a domicilio hasta ahora, seis han sido en la segunda parte de los choques.

El encuentro de Sevilla ratificó tal situación. El Atlético encaró el duelo con prudencia, atento a la táctica y al rival, a que no pasara nada, pero sin ninguna ocasión. La segunda mitad reaccionó con rotundidad, capaz de empatar por medio de Morata y arrinconar a su adversario en los primeros 20 minutos. Además, falló un penalti.

2 - LOS GOLES DE MORATA, LA FRUSTRACIÓN DE DIEGO COSTA:

"Si nosotros tenemos un crecimiento en Diego Costa y Morata, estamos con posibilidades de pelear de verdad. Los necesitamos. Son muy importantes los dos", expresó Simeone a mediados de octubre, cuando tanto uno como otro habían marcado sólo un gol en el comienzo de la campaña, cuando los problemas del equipo enfocaban a la pegada. Morata ya ha reaccionado. Es el máximo goleador del Atlético, con cinco goles en 11 partidos, cuatro concentrados en los cuatro últimos: uno al Bayer Leverkusen, que supuso la victoria; otro al Athletic Club, que sentenció el triunfo; otro al Alavés, en el 1-1 en Mendizorroza; y otro al Sevilla, que al menos generó un punto. Es la mejor racha del ariete en el año que acumula como rojiblanco.

Diego Costa aún rebusca no sólo el gol, sino su mejor versión, aquella que gobernó la Liga en 2014 y que fue a recuperar el Atlético cuando lo fichó en 2017 de regreso desde el Chelsea. "Está en su mejor momento físico, cuidándose y trabajando para salir de su situación. A los futbolistas que dan la vida como él hay que ayudarlos y confiar en ellos", aseguró Simeone sobre el '19'. Goleador dos veces nada más en este curso en 13 duelos, uno de penalti, y relegado, este sábado contra el Sevilla, a una suplencia por criterios técnicos impensable no hace mucho, su irrupción en el campo fue esperanzadora. Con él cambió el Atlético, participativo en el juego como hace mucho no se percibía, pero, una vez más, peleado con el gol. Un cabezazo terminó en la red, pero fue anulado por fuera de juego de Arias, y falló una pena máxima. Más frustración.

3 - LA REIVINDICACIÓN DE CORREA, LA DECEPCIÓN DE LEMAR:

Durante el verano, Correa era una salida probable dentro de la planificación del club, del cuerpo técnico y hasta de él mismo, justo unos meses después de haber terminado una temporada con 49 partidos disputados, 25 de inicio, empleado igualmente como titular que como revulsivo, pero sin haber culminado su explosión europea.

No salió del Atlético rumbo al Milan -una operación que habría supuesto la llegada de Rodrigo desde el Valencia al club madrileño-, ni se intuía demasiado protagonismo en la nueva campaña, vista la competencia que había llegado, pero su irrupción en los últimos duelos, con Joao Félix lesionado, le ha reivindicado en el equipo.

Tres asistencias en los últimos tres encuentros, una segunda parte notable en Sevilla, donde fue un motor ofensivo, y cuatro duelos consecutivos como titular le han relanzado en el Atlético, en contraste con Thomas Lemar, del que se esperaba mucho y que aún, casi un año y medio después, sigue por debajo de las expectativas.

Ni siquiera las constantes oportunidades alteran una decepción hasta ahora indudable. Ha jugado trece partidos esta campaña, todos los que ha estado disponible, ocho de ellos desde el once titular. No ha marcado ningún gol ni ha dado ninguna asistencia, aunque sí participó en las jugadas de dos goles. Muy poco aún. Es la misma sensación que el pasado curso, cuando jugó 43 choques, 31 desde las alineaciones iniciales y casi todos intranscendente en el juego.

4 - LA REAFIRMACIÓN DE FELIPE, LA DECAÍDA DE TRIPPIER:

El central brasileño fue el descarte por decisión técnica en la primera convocatoria, no le veía Simeone entonces en las condiciones que quería desde la pretemporada, apenas disputó 5 minutos en los primeros cinco encuentros del campeonato y hoy no es sólo un titular indiscutible, sino que es una pieza esencial e incontestable.

Cierto es que están lesionados tanto José María Giménez como Stefan Savic, ambos con sendas dolencias musculares; tanto como que Felipe está tan consolidado en la línea de retaguardia que, aún cuando estén ambos recuperados, parece un nombre fijo en la defensa. Lo confirma día a día con constancia, jerarquía, orden, anticipación y contundencia. En Sevilla ofreció otra demostración.

Desde su reafirmación, la competencia en el centro de la zaga se ha multiplicado, una vez que Mario Hermoso también ha crecido considerablemente desde el inicio hasta la actualidad, como también ocurre en el lateral derecho, donde Kieran Trippier ha ido de más a menos. De una irrupción sensacional a un momento más inconsistente. Titular indiscutible al principio, desde su llegada del Tottenham, hoy ya no lo es. En Sevilla fue reemplazado al descanso. En los ocho encuentros anteriores jugó cuatro de inicio y cuatro de suplente, porque Santiago Arias ha mejorado también en el lateral derecho, en el que desbordó para dar el pase del gol a Morata.

5 - UN INICIO DUDOSO, UN LIDERATO AL ALCANCE:

Aunque su comienzo de temporada ha ofrecido dudas, lejos de la versión y los registros esperados, porque ha tropezado en más encuentros, con seis empates y una derrota, de los que ha ganado, cinco, o porque sólo ha vencido dos de sus últimos nueve duelos de LaLiga Santander, la mejor noticia es que sigue muy cerca del líder.

Sin la regularidad que tanto busca, sin las cifras de goles que aún anhela y con los números defensivos dentro de la normalidad de campañas precedentes de la era Diego Simeone, el conjunto rojiblanco está a un punto de la cima de la clasificación, compartida por el Barcelona y el Real Madrid, los dos con el 'clásico' aún pendiente, que sea cual sea el resultado ampliará la desventaja a cuatro, si hay un ganador, o dos puntos, si el duelo termina en empate.