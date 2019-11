Fekir: "¿Volver algún día al Lyon? Por qué no..."

Su fichaje disparó la ilusión entre el beticismo el pasado verano y, de momento, Nabil Fekir está cumpliendo con las expectativas. Sólo se ha perdido dos partidos de Liga por lesión y ha sido titular en los diez restantes, completando hasta nueve de ellos. Un baluarte para Rubi que ha respondido con tres goles, dos de ellos decisivos ante Leganés y Celta, y una asistencia, amén de de desplegar en cada partido su inmenso catálogo de regates y pases que le hacen ser uno de los jugadores más destacados de este Betis.

A sus 26 años, el campeón del mundo decidió salir de su zona de confort al firmar por el club verdiblanco, pero en Francia no se olvidan de él. Todo lo que le rodea siempre es noticia en la prensa gala, donde este fin de semana ha concedido una entrevista en la que deja muy claro que se siente a gusto en Heliópolis. "Me gusta enfrentar nuevos desafíos, incluso si parecen un pocos locos, y quiero devolver la confianza que me dio este club", ha declarado en 'Telefoot' un Fekir que cree que su mejor versión aún está por llegar.

En Francia, pese a todo, no acaban de entender este cambio de aires del internacional galo, que no se arrepiente de firmar por el Betis y dejar un equipo que compite en Champions. "No puedo pensar a estas alturas si me he equivocado, creo que la elección es buena desde el principio", aseguró también días atrás en El país.

Pero al mismo tiempo, el franco-tunecino no puede negar que siempre tendrá abierta una puerta para un posible regreso al Olympique de Lyon, del que es historia viva, como demuestran sus 193 partidos, 69 goles y 46 asistencias.

"¿Volver algún día? Sí, por qué no, el Lyon es el club de mi corazón, está en una esquina de mi cabeza. Ahora estoy en Betis y estoy bien, pero por qué no más tarde", ha afirmado Fekir en la entrevista concedida a 'Telefoot', donde recordó su crecimiento en el club de Lyon desde su cantera. "Yo era un joven del centro de entrenamiento que tenía hambre y logró hacerse un hueco en uno de los mayores clubes franceses. También di lo máximo para mi club del corazón y quiero que se reduerde", afirmó, al mismo tiempo que elogió la figura del peculiar Jean-Michel Aulas, máximo dirigente de su ex equipo: "Es el mejor presidente francés. Fue alguien que hizo mucho por mí y me dio mucha confianza".

De bien nacido es ser agradecido y, por ello, Nabil Fekir no descarta un hipotético regreso en el futuro. Pero de momento, sus cinco sentidos están puestos en el Betis, con el que tiene contrato hasta 2023 y una cláusula de 90 millones de euros, si bien el Lyon se guardó el 20% de la plusvalía de un futuro traspaso y el propio jugador, otro 10%.