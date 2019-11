El Sevilla espía a Calabria y Luis Alberto, que se lució

Ya intentó Monchi el pasado verano repatriar a los canteranos José Gómez Campaña y Luis Alberto, aunque sin fortuna. Las elevadas exigencias económicas de Levante y Lazio, respectivamente, impidieron que sus caminos volvieran a cruzarse.



El director general deportivo del Sevilla, sin embargo, no cesa en su intento. De ahí que el pasado domingo, en San Siro, no extrañara la presencia de un ojeador sevillista en las gradas del estadio 'rossonero', donde también estaba en análisis el lateral derecho milanista Davide Calabria, tal y como refleja 'Tuttosport'.



Un encuentro en el que tres exsevillistas brillaron con luz propia en la victoria de la Lazio por 1-2 ante el Milan, con goles de Ciro Immobile y el 'Tucu' Correa, escoltados en todo momento por la magia del canterano sevillista Luis Alberto.



El de San José del Valle tiró de recital y guió el fútbol del conjunto romano, permitiendo que sus compañeros llegaran a puerta. Una visión de juego y una facilidad a la hora de crear ocasiones que ha despertado los elogios de todos en Italia, donde diferentes portales hablan de que no se veía nada parecido en San Siro desde que pasó por allí Ronaldinho.



Con contrato hasta 2022, Luis Alberto sigue sumando argumentos para que la Lazio no baje de los 35 millones de euros que solicitó al Sevilla FC el pasado verano, o que incluso sufra su cotización en los próximos meses; una cifra que se antoja prohibitiva para las arcas sevillistas pero que, sin duda, bien merece la pena por un futbolista de la calidad del internacional español.



El mediapunta, en claro ascenso, parece no tener techo, habiendo retrasado ligeramente su posición en la Lazio, permitiendo así que Correa e Immobile coexistan al ataque en el juego 'biancocelesti'. Sin duda, un futbolista muy a tener en cuenta por el Sevilla FC, que lleva tiempo esperando a que puedan darse las circunstancias apropiadas para que su retorno se materialice.



Por su parte, Calabria, fue otro de los jugadores más destacados del Milan en la derrota de su equipo, promediando un 75% de acierto en el pase, con un total de 45.