Canales no se arrepiente

Sergio Canales forzó para llegar al último derbi, arrastrando un esguince de tobillo que le ha lastrado hasta hace poco.

"Tenían que cortarme una pierna para que no jugara aquel encuentro. No me arrepiento de haber disputado el derbi ni tampoco de jugar otros partidos después que es verdad que me costaron mucho y que quizás me perjudicaron", admite Sergio Canales en una entrevista con As.

Canales recordó su esfuerzo, tras una feísima entrada de Santiago Cáseres durante el Betis-Villarreal que puso en seria duda su participación en el partido de los partidos por culpa de un fuerte esguince en el tobillo derecho, con afectación e inflamación del maleolo.