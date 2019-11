Los últimos azotes de esta campaña electoral están dejando numerosos titulares de todo tipo. Los diferentes representantes de los partidos conceden cientos de entrevistas estos días tratando de arañar unos últimos votos que concedan esos escaños finales tan pelados en cada provincia. Sin embargo, a veces este afán por ganar votantes a última hora hace que nos encontremos ante declaraciones que son, como mínimo, insólitas.



Esto ha sucedido en el día de hoy con las palabras de Marcos de Quinto, número dos al Congreso por Ciudadanos en Madrid, quien ha atendido a NIUS, diario digital de Mediaset, donde ha realizado una extraña comparación entre los independentistas y la afición del Betis.



"Lo digo con todo cariño" comienza, "ser independentista es como ser del Betis. Quien quiera ser del Betis, que lo sea, pero probablemente va a ser complicado que ganen alguna vez la Liga". No quedan ahí las comparaciones, pues el diputado del grupo naranja continúa con el símil. "No me quiero echar a la afición del Betis encima. Quien quiera ser independentista, que lo sea... Es como intentar convencer a los del Betis que se hagan de otro club, pues mira no".



Esta entrevista al diario digital se produce apenas tres días antes de las elecciones Generales al Congreso de los Diputados, coincidiendo en fecha con la disputa del derbi sevillano, el mismo domingo día 10 de noviembre.



Posteriormente, el diputado del partido que dirige Albert Rivera se ha disculpado a través de un tuit debido al revuelo que sus declaraciones han suscitado en redes sociales, donde numerosos aficionados béticos no han dudado en mostrarle su indignación al político.





Todo mi respeto a la afición del Betis y disculpas por haber utilizado su club como metáfora de que (desde el cumplimiento de la ley) todo el mundo es libre de apoyar lo que quiera, independientemente de la dificultad de lograr el fin.

Dicho desde mi simpatía hacia el Betis. ?? — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) November 8, 2019

El partido, que se disputará en el feudo verdiblanco a las 21:00 y será arbitrado por Hernández Hernández con la ayuda de Medié Jiménez desde la sala VAR