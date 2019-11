Diego Carlos: "El derbi es una cosa de locos"

Inconmensurable Diego Carlos, una vez más, en la zaga sevillista, valoró la importancia del triunfo ante el eterno rival, al que no restó méritos. "Son tres puntos importantes y estoy contento por ello. Espero seguir así. Todos los partidos vamos a sufrir un poco porque el otro equipo tiene capacidad para jugar, pero estoy contento por el Sevilla porque no tenemos miedo. Jugamos siempre para ganar los tres puntos. Jugamos todo el partido hacia adelante", aseguró el jugador del Sevilla, que calificó como "una cosa de locos" su primer derbi como sevillista. "Estoy muy contento. Es mágico, es una cosa de loco. Muchos me habían dicho que era un derbi de locos, pero estaba muy concentrado, me he preparado mucho porque queríamos ganar. Jugamos para ganar, no para defender".



Del mismo modo, Diego Carlos felicitó a De Jong tras su gol, un tanto que considera le servirá para sacudirse la presión que arrastra por su arranque de temporada. "Ha sido muy importante el gol de De Jong, ha marcado su segundo gol y tengo la certeza de que va a marcar mucho. Ahora va a marcar los goles que necesita. Antes de venir vi los goles que metía".



Por último, el central brasileño se mostró "feliz" por estar en el Sevilla. "Estoy muy contento. Sabía que tenía que marcar la diferencia para el equipo y para mí mismo. Me gusta jugar al cien por cien, estoy muy contento en el Sevilla. Tenemos momentos en los que es difícil, pero voy a luchar por el Sevilla, es mi equipo", terminó.