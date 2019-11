La baja de Feddal condiciona la defensa de cinco del Betis

La derrota en El Gran Derbi (1-2) deja más consecuencias que el resurgir del debate sobre el futuro de Rubi o los tres puntos que se escaparon y que dejan al Betis sumido en la decimoséptima posición de la tabla. En el partido ante el Sevilla, Zouhair Feddal vio la quinta cartulina amarilla y mete en apuros a su entrenador, que en el caso de continuar al frente del banquillo después del parón, tendrá que reformular su sistema defensivo.

En los tres últimos partidos, el marroquí ha sido, con diferencia, el mejor de la línea de tres centrales que ha compartido con Mandi y con Sidnei. Además de ser el efectivo más destacado en la retaguardia verdiblanca, su ausencia en el partido del próximo día 23 contra el Valencia en el Benito Villamarín pone en riesgo la continuidad de la defensa de cinco hombres por falta de efectivos.

Y es que, para repetir el dibujo de las dos últimas citas, Rubi tendría que devolver a Marc Bartra a su posición natural, dejando así desvalido el puesto de pivote defensivo; ya que Javi García llegaría algo justo tras romperse el recto anterior de su pierna derecha, por no mencionar la enorme pérdida de confianza que provocaron sus últimas actuaciones, con gol en propia puerta en San Sebastián y el error que costó la derrota en Granada. Todo lo que no sea eso, obliga a tirar de la cantera, Edgar ya fue convocado al Santiago Bernabéu e Ismael no estuvo mal como mediocentro ante el Celta, o volver a reinventarse en la medular (por ejemplo, recuperando la arriesgada dupla Guardado-Canales).

Feddal es el primer jugador del Betis que se perderá un partido por acumulación de amonestaciones, con el dato añadido de que sale a amarilla por partido, ya que ha visto cinco en las cinco jornadas que ha sido alineado por Rubi. En el derbi, Hernández Hernández le sacó tarjeta en la primera mitad por un agarrón sobre el sevillista Luuk de Jong, antes de dejar su puesto a Joaquín en el segundo acto.

La primera cartulina amarilla de esta temporada la vio contra el Villarreal, en la jornada siete. Luego, el zaguero africano no jugó ante el Eibar ni contra la Real Sociedad y fue amonestado también de manera consecutiva en los choques frente al Real Madrid, el Celta y el Granada, en las jornadas 10, 11 y 12.

El caso de Feddal contrasta con el de Mandi, que está apercibido desde el pasado 4 de octubre y que ha completado los 90 minutos en los cinco encuentros posteriores sin llegar a ver la quinta cartulina. Con cuatro amarillas está también Nabil Fekir, que ha jugado las tres últimas citas amenazado de sanción, desde que le mostraron la cuarta tarjeta en el estadio de Los Cármenes.