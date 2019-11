LaLiga ensalza la insaciable leyenda de Jesús Navas

Dentro de 12 días se cumplen 13 años de aquel 23 de noviembre de 2003, cuando el hoy técnico del Sevilla Atlético, Paco Gallardo, dejaba su puesto a un jovencísimo Jesús Navas, que entró en el minuto 78 de un partido contra el Espanyol en el entonces llamado estadio Lluís Companys de Barcelona para jugar el primero de los 494 partidos oficiales que ha disputado con la camiseta del Sevilla. El hombre que le dio la alternativa en el otoño de 2003 entrena ahora a un equipo que juega sus partidos como local en un estadio que lleva el nombre del chaval que le sustituyó, capitán e historia viva de un club al que llegó con sólo 9 años. Hoy, con 35, aquel niño que regateaba rivales y charcos con balones que le ocupaban media pierna conserva intactas su ilusión y sus ganas de aprender; sustento para amenazar con no dejar ni un registro sin pulverizar.



Aquel día, en el alto de Montjuic, Joaquín Caparrós hacia debutar en Primera división al futbolista que más veces ha vestido de blanquirrojo en la máxima categoría nacional, con un total de 356, dos más que un Manolo Jiménez que ha ostentado el récord durante los últimos 22 años. Más tiempo aún ha estado vigente la marca de Juan Arza, que ha sido el sevillista con más victorias ligueras durante más de 60 años. Navas alcanzó las 172 en el derbi en el Benito Villamarín y superó al 'Niño de Oro', tal y como recuerda LaLiga en sus perfiles oficiales de redes sociales.





Antes de batir estos dos registros, el 'Duende' ya se había convertido en el jugador conen la historia del Sevilla, con un total de 494, superando a Pablo Blanco; en el nervionense con78;46, cuatro más que Carriço; y, con 30, seis más que Sergio Rico; además ser el único futbolista del club de Eduardo Dato que ha superado las(251, con la del pasado domingo en el Benito Villamarín).A pesar de su voracidad, Navas no se cansa de destrozar una y otra vez el techo de la historia de una entidad con la que aún tiene varios récords pendientes. Lo que más le ilusiona al capitán escon el club de sus amores. Hasta ahora es también el, con un total de seis (dos Copas de la UEFA, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y otra de España) pero comparte el honor con otros ilustres miembros del denominado 'Sevilla de los títulos' como son Andrés Palop, Iviça Dragutinovic, Julien Escudé, Adriano Correia, Frédéric Kanouté y Luis Fabiano Clemente.Otrosdel palaciego son ser también el sevillista con más, pues a día de hoy es tercero con 55 choques, por detrás de los 60 de Juan Arza y de los 58 de José María Busto; y ser el queha jugado en Primera, pues lleva 13, tres menos de las 16 de los dos legendarios Dorsales de Leyenda. De no haberse marchado al Manchester City en 2012, Navas ya les habría superado, pues en la Premier League militó durante cuatro campañas, lo que elevan asu estancia en la élite del fútbol mundial.Navas,sevillista (en Sudáfrica, en 2010) y ganador también de lacon España, no se cansa de batir registros y dejar marcas que tardarán mucho en ser superadas, si es que alguien lo consigue algún día. Por ejemplo está a sólo seis partidos de alcanzar suy a sólo cuatro de alcanzar los, algo que tiene ya al alcance de su mano. A día de hoy suma 46 encuentros y el Sevilla jugará un mínimo de cuatro más: las dos jornadas que restan de la Fase de Grupos y el doble duelo de dieciseisavos de final, ronda para la que el equipo de Lopetegui ya está matemáticamente clasificado. Eso sí, batirlo este curso o no dependerá del técnico vasco más que del propio Navas, que aún no ha debutado en la presente edición de la segunda mejor competición continental.