Loren Morón, el Rey Midas del Betis

El gol es lo que da la vida en el fútbol y, si hablamos de gol en el Betis, ése tiene nombre y apellido: Loren Morón. El canterano bético, como en el Santiago Bernabéu, volvió a ser la opción elegida de Rubi en el once inicial de El Gran Derbi por delante de Borja Iglesias, y el de Marbella no le decepcionó.

El delantero verdiblanco es de esos que se mueve bien en las sombras, de los que parece que no huelen el balón, pero cuando menos te los esperas... ¡Zas! Ahí está el 'killer' heliopolitano para meter el balón en la portería rival, en este caso, la del Sevilla. Y es que prácticamente hasta el minuto 45, Loren no había tocado ningún balón, es más, no había tenido ocasión alguna para marcar, pero ahí estaba él, en el momento indicado y en el sitio correcto, para recoger un cabezazo de Emerson tras un centro de Fekir y adelantarse a la zaga sevillista para fusilar a Vaclik.

Un gol importantisímo que dejaba al Betis en igualdad de condiciones para la segunda parte. Y al comienzo de ésta, tuvo otra más en su cabeza, pero esta vez se marchó desviada. Además, en el 71', fue capaz de conectar un remate sin ángulo que fue repelido por la cara exterior del poste. Casi todo lo que toca se convierte en oro para el Rey Midas de Heliópolis.

Los mejores números de su carrera



Loren anotó el momentáneo 1-1 ante el Sevilla con su octavo gol en lo que va de temporada 19/20, que ya es la mejor de toda su carrera deportiva en la élite y que le sitúa en lo más alto de la clasificación del Trofeo Pichichi, sólo con un gol menos que Karim Benzema (Real Madrid) y empatado con Lionel Messi (Barcelona) y Gerard Moreno (Villarreal).