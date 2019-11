Rubi, de nuevo entre la espada y la pared

La derrota en el derbi vuelve a dejar tocado a Rubi. La espada de Damocles pende sobre el entrenador del Betis y cualquier revés puede provocar que acabe con Ferrer Sicilia fuera del banquillo verdiblanco. La caída en El Gran Derbi ocurre justo antes del parón, una fecha considerada buena para realizar el relevo, aunque en el Betis, por ahora, se oponen a una medida tan drástica.

Y es que en el consejo siguen pensando en otorgar más margen de tiempo a Rubi para ver si sus ideas pueden servir para sacar la nave a flote. El técnico, que ya salvó el puesto en el último minuto ante el Celta y con el posterior empate en el Bernabéu, vuelve a estar en situación crítica, si bien ayer aseguró con rotundidad que se sentará ante el Valencia a la vuelta del descanso liguero por las fechas FIFA. No es la primera vez que hace una afirmación semejante, pues tras caer con el Granada aseguró lo mismo y entonces se salió con la suya.

Que Rubi pueda seguir hasta ese choque ante el equipo che no significa que el equipo verdiblanco no se esté moviendo por si finalmente se produce la ruptura. Así, el periodista de Canal Sur Juan Bustos señala que si bien no hay intención de prescindir inmediatamente de los servicios de Rubi, sí que se mantienen contactos con Setién, que sería el elegido por Haro y Catalán si lo convencen y encuentran el cuándo y el porqué para devolver al cántabro al banquillo verdiblanco.

El calendario hasta el final de año depara a Rubi tres partidos en casa ante rivales de entidad, mientras que tendrá dos salidas a estadios de equipos que pelean por escapar del descenso. Lo más inmediato a la vuelta del parón serán los partidos en casa contra el Valencia y la salida a Mallorca, dos encuentros en los que está obligado a que su equipo mejore en imagen y resultados. Si sale con vida de estos dos encuentros, recibirá al Athletic, visitará al Espanyol y acabará el año en casa ante el Atlético de Madrid.

El peor Betis desde el ascenso

Rubi resiste, por ahora, pese a los números. Y es que, con el al mando, el Betis acumula sus peores números desde el último ascenso en la 14/15. Los cuatro puntos logrados ante Celta y Real Madrid habían hecho que levantara cabeza, pero ahora vuelve a situarse por detrás del Betis de la 16/17, que a estas alturas ya había destituido a Poyet y le había dado el banquillo a Víctor Sánchez del Amo. De hecho, a Poyet le destituyeron con tres victorias y seis derrotas en su haber, mismo balance que Rubi, que suma dos empates más que el uruguayo pues éste había sido despedido ya a estas alturas.

Hasta los 14 puntos actuales de Rubi tras trece jornadas, la marca más baja era la de Poyet/Víctor (14, en la 16/17), mientras que en la 15/16 con Pepe Mel, el Betis acumulaba 18 unidades y en la 17/18 y 18/19, con Setién, sumaba 18 y 16 puntos respectivamente.