Su descubridor: "Tardamos diez minutos en ver que Salisu era especial"

Fran Castaño conversa sobre el central con ESTADIO Deportivo.

A la vuelta del parón el Sevilla se enfrentará al Valladolid, equipo en el que juega Mohamed Salisu, futbolista al que los nervionenses le están realizando un férreo marcaje durante esta temporada. La culpa de que esté en el equipo pucelano la tiene en gran medida Fran Castaño, director de la Academia African Talent Football, que lo descubrió hace poco más de dos años dando patadas a un balón en un campo de tierra de Kumasi, la segunda ciudad más importante de Ghana, tras recibir un soplo. "Mi academia está en Acra y nos avisaron de que había un grupo de jugadores en Kumasi que podría ser interesante. Hicimos un viaje de cinco horas -pese a que la distancia entre las dos localidades es de 250 kilómetros- y a los diez minutos de verle supimos ya que era un jugador diferente", revela Castaño en conversación con ED.

El caso es que Salisu podría seguir siendo perfectamente un jugador anónimo del país africano. "Lo vimos casi por casualidad porque llegó tarde, cuando ya nos íbamos. Apareció sin botas, pero no tardamos en ver que era diferente. Tiene un físico impactante, es bueno técnicamente. Juega como central y es zurdo, que es algo que valoramos mucho. Luego hablamos con él y con su familia y descubrimos que era el tipo de persona que queremos. Llevaba dos años sin pertenecer a ningún equipo. Un chico que quiere sacar su familia adelante y quiere ir al fútbol europeo", relata el técnico español.

Castaño desgrana los motivos por los que Salisu es un jugador tan atractivo en el contexto actual: "Por su físico, su posición, el hecho de ser zurdo y su técnica es muy interesante. Tiene un gran desplazamiento en largo, es agresivo. Es un jugador especial. Su mejora tiene que venir por el lado de la táctica, pero también en eso progresa muy rápido". ¿Listo para dar el salto al Sevilla? "Lo que más me sorprende de él es que siempre necesita retos para crecer y que, hasta ahora, siempre los ha superado. No tiene miedo al desafío, por esa razón no va a dejar de dar el salto", explica Castaño, quien cree que tarde o temprano acabará en un equipo de mayor tamaño que el Valladolid: "Le queda mucho por aprender, como a cualquier jugador de 20 años. Es un central para un equipo dominador, lo que le falta es experiencia, pero eso sólo se consigue jugando".

A Castaño no le ha sorprendido el nivel de Salisu, aunque sí reconoce que no esperaba que fuera tan rápido. "Su proyección no es una sorpresa, quizá sí que lo es la velocidad con lo que lo va a asumiendo todo y quemando etapas. El 4 de octubre hizo dos años exactos desde que llegó a España y ya está rindiendo a gran nivel en LaLiga", cuenta el técnico español, que acompañó a Salisu en sus primera etapa en Valladolid. "Vine con él y seguimos teniendo mucha relación. Ahora que estoy aquí con otros jóvenes quedamos mucho. Cuando vimos que estaba confirmando su nivel aquí decidí hacerme a un lado para que tuviera un representante con experiencia", señala.

Tres proyectos más en el Valladolid

El Valladolid quedó encantado con la experiencia, de ahí que ahora pruebe a tres jugadores, dos para el filial y uno para el juvenil, más de su academia. "En su día hicieron una apuesta fuerte y ahora seguimos colaborando", explica.

También en su día Castaño hizo una apuesta fuerte. "Estaba cansado de España. Había trabajado como analista y también en categoría inferiores, me gustaba África y decidí dar un cambio y elegí Ghana porque hablaban inglés. Era mi sueño y descubrí que había mucho talento. Tengo un centro de alto rendimeinto con idea de dar oportunidades a chavales que quieren jugar en Europa". La carta de presentación de Salisu es inmejorable.