Diego Carlos: "Joaquín iba buscando el penalti, pero no hubo nada"

El Betis reclamó varias jugadas polémicas en El Gran Derbi disputado el pasado domingo en el Benito Villamarín, entre ellas un codazo de Diego Carlos en el rostro de Joaquín Sánchez en una pugna por un balón aéreo dentro del área visitante, ya con 1-2 en el marcador. Una acción controvertida en la que el central del Sevilla no aprecia nada punible. Es más, el brasileño se moja y no sólo considera que no hay falta, sino que acusa al capitán verdiblanco de intentar forzar un contacto que llevase al colegiado, el tinerfeño Hernández Hernández, a señalar la pena máxima.

"Sé que hay gente enfadada por esa jugada. Yo no me di cuenta durante el partido, no lo vi llegar (a Joaquín), porque estaba concentrado en despejar un balón que tenía encima de mí. Cuando llegué a mi casa lo vi repetido por la televisión y no hay nada. Él llega buscando el penalti; yo tengo la pelota delante y la saco bien", ha espetado Diego Carlos este miércoles, en una entrevista concedida a 'Radio Marca Sevilla'.

El zaguero nervionense disputó su primer derbi y quedó gratamente sorprendido por un ambiente a la altura de lo que se vive en su país con el Sao Paulo-Corinthians "o incluso más". "No había jugado ningún derbi ni lo había podido ver. No lo conocía, pero sí me habían dicho que era un partido muy importante para el Sevilla y para la ciudad. Monchi y los jugadores que más tiempo llevan aquí nos explicaron a los nuevos lo importante que era sacar los tres puntos y salir de allí con la victoria", ha explicado Diego Carlos, quien ha asegurado que la arenga motivacional del director deportivo surtió efecto en el vestuario: "Después de que Monchi nos mostrase el vídeo y nos hablase, estábamos aún más concentrados y mucho mejor preparados para jugar ese partido a tope".

Para Diego Carlos, El Gran Derbi comenzó en el momento en el que los jugadores convocados por Julen Lopetegui salieron del hotel de concentración en loor de multitudes y se montaron en el autobús que les condujo hasta el Benito Villamarín, recogiendo innumerables muestras de apoyo y ánimo durante el trayecto. "En el autobús tenía una sensación muy buena. La gente nos dio mucha fuerza a todos los jugadores y fue una sensación increíble. Iba montado en el autobús y quería estar ya en el campo y hacerlo lo mejor posible. Sólo pensaba en darlo todo para ganar el partido y sumar los tres puntos. En el campo estuvimos muy bien, fuimos a meter un gol, a buscar luego el segundo gol... siempre con el espíritu guerrero que tenemos en este equipo", ha rememorado.

La victoria en el campo del eterno rival ha hecho posible que el Sevilla encare el parón liguero por los compromisos de las selecciones desde una meritoria cuarta plaza, empatado a 24 puntos al tercer clasificado, el Atlético, y a sólo uno de los dos primeros, el Real Madrid y el Barcelona. "Sí, estamos muy contentos por estar arriba, pero todavía queda mucho para que termine el campeonato y hay que ir jugando partido a partido, ganando lo máximo posible, pero sin pensar en qué va a pasar más adelante", ha recomendado un Diego Carlos, que a pesar de su prudencia, ha admitido que sueña con poder levantar algún trofeo como blanquirrojo: "Sí, sueño con ganar... no sólo un título, sino muchos. Tengo 26 años y creo que tendré oportunidades de ganar muchos títulos".

Al margen de sus sensaciones tras su primer derbi en Heliópolis y de sus objetivos en Nervión, Diego Carlos también ha tenido buenas palabras para Sevilla, una ciudad que ha encandilado a él y a los suyos. "Me gusta mucho la ciudad, hace mucho calor y el clima es parecido al de Brasil. El club también me gusta. Tanto mi familia como yo estamos muy contentos aquí y espero seguir haciendo mi trabajo como hasta ahora y corresponder cariño de la gente y a la confianza del club".