Lopetegui entra en las polémicas del derbi

Julen Lopetegui se estrenó en el derbi con victoria y se marchó al parón con su equipo en puestos de Champions y clasificado como primero para los dieciseisavos de la Europa League. miotivos para estar contento, sobre todo porque el técnico entiende la importancia que tiene para la afición imponerse al eterno rival.

"Siendo lógicamente el partido tan especial que es, nos deja un buen sabor de boca. Toca disfrutarlo un poco y pensar en lo que nos viene a la vuelta del parón. Es una liga muy igualada. Tenemos que seguir mejorando y prepararnos para competir bien", señaló en El Larguero el entrenador sevillista, que insisrtió en la singularidad y trascendencia del duelo cainita: "El derbi es diferente a todo.Cuando llegué Monchi me lo avisaba. Yo había jugado un Real Madrid-Barça, un Real Madrid -tlético, pero hay un contexto diferente. Es una ciudad más pequeña y tiene una repercusión diferente. Empaparse de las experiencia de la gente. Sabiendo que son tres puntos y que para la afición es importante".

Además, Julen Lopetegui valoró las acciones polémicas del derbi, en la que los verdiblancos reclamaron hasta tres penaltis a lo largo del encuentro. Siempre sin abandonar su prudencia, considera que el árbitro y el VAR acertaron con sus decisiones al no decretar nada. "Hoy en día con el tema del VAR cualquier acción se analiza. Al final, cuando lo analizan tienes que esperar a celebrar con cierta precaución, pero revisando el partido no he visto nada. No hubo ninguna acción punible".

Más allá del derbi, Lopetegui elogió a la afición sevillista y el impacto que le ha causado el himno de El Arrebato y cómo lo entona todo el campo. "El himno del Sevilla le gusta hasta a quien no es del Sevilla. Es una afición leal, fiel y con mucha energía. Hemos tenido momentos de bajón y la energía extra de la afición nos ha ayudado mucho", explicó el preparador donostiarra. que, cuestionado sobre si se plantearía volver algún día al Real Madrid, insistió en su compromiso con el proyecto sevillista y su deseo de que etapa en el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán se prolongue mucho: "Cuando coges un equipo no piensas donde no vas a fichar. Nosotros nos entregamos en vida y ojalá estemos aquí muchísimos años. No me molesta que me pregunten por el Real Madrid, pero estoy en Sevilla y la noticia es el Sevilla. Otra cosa es que te conteste con más o menos ilusión. ¿Poca ilusión? Uno está muy contento de todo lo que ha hecho en la vida. Hubo cosas que seguramente hicimos bien y cosas que pudimos haber mejorado" Ante la insistencia en este asunto, Lopetegui señaló que "no se plantea el futuro a ese nivel" e incidió en que es muy feliz en el club nervionense: "Te aseguro que estamos en el club en el que queremos estar".

En lo puramente deportivo, se le preguntó sobre las opciones del Sevilla de aspirar a la Liga teniendo en cuenta la igualdad que reina a día de hoy y que sólo se encuentra a un punto de los dos todopoderosos, eso sí, con un partido más. En este apartado, el técnico recurrió a su versión más cautelosa. "El Sevilla a lo que puede competir es a llevarse los tres puntos. Nos centramos en el corto plazo, que es lo único que cuenta. Las cuestas son más para vosotros", explicó Lopetegui.

También contó como fueron los priemros contactos con Monchi, con el que reconoce que desde el principio ha habido química y entendimiento: "Cuando me llamó Monchi rápidamente conectamos, de cómo sentíamos el fútbol y la profesión. Entendimos que era una opción magnífica. Un club grande, tremendamente profesional".