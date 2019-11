Vaclik sella su pasaporte a la Eurocopa; Gudelj, con opciones remotas

Aunque llegó al derbi del pasado domingo tocado tras lesionarse en el entrenamiento previo, el portero del Sevilla Tomas Vaclik no tuvo problemas para partir como titular en la noche de este jueves y jugar los 90 minutos en el importante triunfo de la República Checa ante Kosovo (2-1), que concede a los checos el billete para la Eurocopa 2020.

A falta de una jornada para el final de la Fase de Grupos, los checos se clasificaron matemáticamente para la máxima competición continental de selecciones gracias a los goles de Král y Celustka, que en sólo ocho minutos en la segunda mitad remontaron el tanto inicial que Nuhiu marcó para Kosovo.

Por su parte, Serbia cumplió no sin apuros ante Luxemburgo (3-2) y mantiene sus opciones de estar en la Eurocopa, aunque no depende de sí mismo y, por lo tanto, son remotas. Lo hizo con el nervionense Nemanja Gudelj en el banquillo durante todo el choque.

El mediocentro y sus compatriotas se jugarán la plaza con Portugal, que parte con ventaja después del contundente triunfo de este jueves frente a Lituania (6-0), liderado por su capitán Cristiano Ronaldo, autor de tres goles. A los lusos les vale con empatar contra Luxemburgo el domingo.

Finalmente, la selección española sub 21, con el sevillista Alejandro Pozo en el once titular, venció a Macedonia del Norte (3-0) en un partido convincente que permite al combinado que dirige Luis de la Fuente liderar el Grupo 6 de clasificación para la Eurocopa de la categoría con 12 puntos de 12 posibles. El hervense fue sustituido en el descanso por Ansu Fati, mientras que José María Amo no tuvo minutos.