Monchi: "Nolito tiene posibilidades de seguir en el Sevilla FC"

Una de las grandes sorpresas de este inicio de temporada en Nervión ha sido Nolito, quien ha pasado de tener el cartel de transferible el pasado verano a convencer a Lopetegui, quedarse en el Sevilla FC y convertirse en pieza importante dentro de los planes del técnico vasco.

El sanluqueño, con permiso de futbolistas como Óliver Torres o el Mudo Vázquez, se ha hecho con la titularidad en el extremo izquierdo, posición que, a priori, estaba reservada para Rony Lopes. Un papel protagonista de Nolito que llega justo en su último año de contrato, apareciendo ahora la posibilidad de optar por su renovación o, por el contrario, dejarlo que se acabe marchando libre, como todo apuntaba meses atrás.

Así lo explica Monchi durante su conversación con ESTADIO Deportivo: "La verdad es que con Nolito estamos muy contentos, muy satisfechos. No es una sorpresa, porque Nolito no es una sorpresa. Es una aportación importante en la que el míster confía mucho y que nadie le ha regalado nada. No hay que esconderlo, cuando empezamos a planificar esto era uno de los jugadores que nos generaba dudas. A mí más que al míster, pues el míster siempre me transmitió su confianza y a poquito que se refrendó con entrenamientos, ya decidimos quitarlo de la idea de salir. Satisfechos y contentos con él. No hay mejor premio para aquel que trabaja y se lo merece que tener un reconocimiento y él lo está teniendo".

Sobre su futuro, dice Monchi que "ya" ha "hablado con él y con su agente". "Ahora, distraernos con situaciones que no sean lo deportivo y el día a día a ninguno nos ayuda. Todos estamos de acuerdo, por lo que habrá tiempo para abordar esas cosas", apostilla el de San Fernando, quien reconoce que tiene opciones de seguir formando parte de la plantilla sevillista la próxima temporada: "Ahora mismo nadie es descartable. Tiene posibilidades, no hay que descartar nada".