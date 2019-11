Ofertón del Madrid por Fabián

Fabián Ruiz no deja de crecer. Hace dos años se marchó a Nápoles y tardó muy poco en enamorar a Ancelotti y a toda la parroquia napolitana. También a Luis Enrique y a Robert Moreno, lo que le ha convertido en uno de los fijos para ir a la próxima Eurocopa. Esta evolución no ha pasado desapercibida para los transatlánticos del Viejo Continente, entre los que se encuentra el Real Madrid.

El equipo blanco ya se planteó el fichaje de Fabián cuando salió del Betis, pero finalmente no se atrevió a dar el paso. Ahora, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, los de Chamartín sí que irán a por él con todas las de la ley, aunque para ello siempre habrá que convencer a un Nápoles que no está muy por la labor de soltar a su estrella.

En el caso de que la operación llegue a buen puerto, Fabián firmaría por cinco años un contrato que comenzaría con una ficha de tres millones netos (casi el triple de lo que cobra en Italia) e iría subiendo cada campaña.

El problema de la operación es que hay que conseguir que De Laurentiis, el dueño del Nápoles, se siente a negociar; pues Fabián no tiene cláusula de rescisión y el Nápoles no vende si no quiere. De hecho, el empresario lo que desea es renovar al palaciego, que por ahora se resiste.

El Nápoles quiere que la cláusula esté por encima de los 100 millones de euros, una cifra que el Madrid no está dispuesto a pagar, al menos a día de hoy. Los merengues se mueven en el entorno de los 60 kilos y la cantidad final podría ser mayor, pero incluyendo variables.

Por ahora, el ex del Betis (muy atento a todo esto ya que haría caja) no ha aceptado las condiciones del Nápoles pese a que las cantidades que le pone encima de la mesa la entidad partenopea son muy importantes y juega sus cartas con el Madrid a la espera.