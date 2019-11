Por qué llegó De Jong y por qué juega tanto, según Monchi

No elude Monchi las dudas que ha generado la delantera durante estos primeros meses de la temporada, en la que su aportación de cara a gol ha sido inferior a la esperada: "Evidentemente, los goles que deben aportar los delanteros son menos de los que esperábamos, pero también hay una evolución. Ya han marcado todos y poco a poco ya estamos en una cifra un poco más cercana a lo exigible. Esto es como todo, a veces hay que buscar un foco y en general se ha enfocado a los delanteros. Yo, particularmente, cuando no hacen goles es de lo que menos estoy preocupado, porque se genera. Al final, todos han hecho goles y lo van a hacer; el problema sería que no se generara".

Especialmente llamativo es el caso del holandés Luuk de Jong, sobre quien Lopetegui ha confiado fundamentalmente la titularidad en punta, a pesar de que de cara a puerta no haya estado especialmente acertado, habiendo sumado hasta la fecha sólo dos tantos en 13 partidos, ante el Levante y frente al Betis.

Y es que su labor, como recuerda Monchi, es mucho mayor que la del gol: "No lo firmé por los goles que hacía en Holanda, sino porque cumplía el perfil de jugador que estábamos buscando. Una gran parte de los minutos que ha jugado ha cumplido con ese rol; es verdad que a un delantero se le exige que haga goles y él no los ha hecho. Pero yo estaría más preocupado si no hubiera cumplido el perfil de juego por el que lo fichamos, aportando al colectivo. Pero viendo su participación, su balance ofensivo-defensivo, su trabajo a la hora de fijar a los centrales o cómo ayuda con el juego de espaldas... Estoy satisfecho con su aportación, pese a la falta el gol. Cuando hace el gol y el trabajo, lógicamente, la felicidad es completa. Yo no conozco a ningún entrenador que se tire piedras sobre su tejado. Si en los partidos importantes ha insistido con Luuk (de Jong), es porque cumple muchos de los requisitos que él quiere para los delanteros".

Insiste Monchi, quien más que víctima del sistema, considera que De Jong y el resto de los delanteros "son partícipes y proveedores de lo que quiere Lopetegui". "En la forma de jugar del míster, si los delanteros no tienen ninguna exigencia a la hora de presionar, si no fijan a los centrales, si no provocan que el balón salga limpio, el resto es imposible", apostilla Monchi en su entrevista a ESTADIO.